آدینه دلپذیر فوتبالی استان با تساوی آلومینیوم، فولاد در اهواز برای هواداران اراکی فوتبال، طعم پیروزی نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در روزی که تمام نگاه‌های فوتبال دوستان به اراک دوخته شده بود نبرد سرخابی‌ها با تقسیم امتیازات به پایان رسید.

دیدار آلومینویم، فولاد هم با سرمشق از روی دست استقلال، پرسپولیس بدون گل تمام شد.

بدین ترتیب آلومینیوم سازان با ۱۵ امتیاز در همان رده دهم جدول باقی ماندند و فولاد هم با ۱۲ امتیاز در رده چهاردهم است.

اراکی‌ها چهارشنبه نوزدهم آذر در هفته سیزدهم در ورزشگاه امام خمینی میزبان سپاهان اصفهان خواهند بود