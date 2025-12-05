از فردا؛
غیر حضوری شدن مدارس و دانشگاه های لرستان
مدیریت بحران استانداری لرستان اعلام کرد:مدارس، مهدهای کودک و دانشگاههای لرستان روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ آذرماه غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان اعلام کرد فردا کلاس های درس مراکز آموزشی ودانشگاه ها ی استان به علت پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا به صورت غیر حضوری برگزار می شوند
مهدی پازوکی گفت:با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و با هدف جلوگیری از گسترش و قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا، همه ی مقاطع آموزشی در استان لرستان طی روزهای آتی بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی فعالیت خواهند کرد.
وی بیان کرد:این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، دانشجویان و خانوادههای آنان اتخاذ شده است و همه مراکز آموزشی شامل پیشدبستانیها، مهدهای کودک، مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم و دانشگاهها ملزم به ارائه ی آموزش غیرحضوری در بستر فضای مجازی و فضای شاد هستند.
در اطلاعیه تأکید شده که مردم استان برای قطع زنجیره انتقال بیماری، از برگزاری تجمع خانوادگی، انجام سفرهای غیرضروری و بیتوجهی به استفاده از ماسک خودداری کنند.
لازم به ذکر است فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمهها و سایر نهادهای دولتی طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.