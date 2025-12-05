پخش زنده
امروز: -
رزمایش الی بیتالمقدس ۱۶ با حضور یگانهای مختلف بسیج در مهاباد برگزار شد و توانمندی نیروها در مقابله با تهدیدات فرضی، عملیات امداد و نجات و ایجاد امنیت پایدار به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رزمایش الی بیتالمقدس ۱۶ با حضور یگانهای مختلف بسیج در شهرستان مهاباد برگزار شد و توانمندی نیروهای بسیجی در مقابله با تهدیدات فرضی، عملیات امداد و نجات، پدافند غیرعامل و ایجاد امنیت پایدار به نمایش گذاشته شد.
در دومین روز این رزمایش، بسیجیان با برپایی ایستهای بازرسی، تمرین تامین امنیت اماکن حساس شهری را انجام دادند و آمادگی کامل خود را برای مقابله با تهدیدات و جنگهای ترکیبی دشمن نشان دادند.
این رزمایش در استان آذربایجان غربی با حضور ۵۸ گردان بیتالمقدس برادران و ۱۲ گردان کوثر برگزار شد و اهداف آن شامل ارزیابی قدرت فراخوانی، انسجام، حضور به موقع، سازماندهی، توانایی دفاع، بررسی توانمندی در عملیات امداد و نجات و سنجش میزان آمادگی بسیج عنوان شد.