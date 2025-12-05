به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرزین رضازاده در تشریح این خبرگفت: عصر امروز وقوع سانحه رانندگی ناشی از برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور پیرانشهر، نرسیده به پل بادین‌آباد به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

وی ادامه داد: در این حادثه ۷ نفر دچار مصدومیت شدند که با حضور سریع ۲ دستگاه آمبولانس اقدامات اولیه انجام و تمامی مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.