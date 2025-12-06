چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی طلّاب و روحانیون بسیجی استان کردستان با حضور جمعی از روحانیون و مسئولان حوزه علمیه آغاز به‌کار کرد.

برگزاری جشنواره شهید کمال قاسمی در سنندج برگزاری جشنواره شهید کمال قاسمی در سنندج برگزاری جشنواره شهید کمال قاسمی در سنندج

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسئول بسیج طلّاب و روحانیون سپاه بیت‌المقدس کردستان اظهار کرد: امسال برای چهارمین سال، جشنواره فرهنگی ورزشی طلّاب به نام "شهید کمال قاسمی" در سنندج برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سلگی افزود: طلّاب بسیجی کردستان در هفت رشته ورزشی تیمی و انفرادی با هدف ارتقای نشاط و کیفیت علمی باهم رقابت می‌کنند.

دبیر برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگی، ورزشی طلّاب استان کردستان با اشاره به اینکه در این دوره از جشنواره ۲۰۰ نفر از طلّاب شرکت کرده‌اند اظهار کرد: طلّابی از حوزه‌های علمیه قروه، بیجار، کامیاران و سنندج در این جشنواره حضور دارند.

حجت‌الاسلام کتابی ادامه داد: تیم‌های منتخب به مرحله کشوری که ۶ بهمن ماه به میزبانی شیراز برگزار می‌شود راه خواهند یافت.