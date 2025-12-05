دایر بودن ادارات مدارس و دانشگاه‌های آذربایجان‌شرقی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت:فعالیت تمام مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ادارات در سطح استان روز شنبه به روال عادی دایر خواهد بود.