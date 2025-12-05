دایر بودن ادارات مدارس و دانشگاههای آذربایجانشرقی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت:فعالیت تمام مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و ادارات در سطح استان روز شنبه به روال عادی دایر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ظفر محمدی مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا را به شرح ذیل اعلام کرد:مقرر شد در روز شنبه با توجه به دادههای هواشناسی برای فردا تمام مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و ادارات در سطح استان آذربایجان شرقی به روال عادی دایر و فعالیت نمایند.
ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.
مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده در حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد.
به مردم شریف استان توصیه میشود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.