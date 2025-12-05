رویداد دانش آموزی هَکتاتون عملیات نجات با محوریت کار عملی و تیمی دانش آموزان به مدت دو روز در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس پارک علم و فناوری یزد هدف این رویداد را ایجاد نشاط در بدنه دانش آموزان و آشنایی آنان با حل مسئله با تمرکز بر ساخت عملی ربات‌های مسیریاب، نوریاب و نورگریز و حل ماز عنوان کرد.

شخصی نیائی افزود: در این رویداد ۳۲ دانش آموز پسر و دختر در فضای کارگاهی با هم به رقابت پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: نوجوانان و جوانانی که طرح، ایده و خلاقیتی دارند می‌توانند به مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد واقع در خیابان شهید مطهری، مراجعه کرده تا از آنها حمایت شود.