رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین اعلام کرد: این شهرستان تاکنون ۷۶۰ شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده و ۳۱۴ مادر و ۲۰۰ همسر شهدا همچنان در قید حیات هستند.

تکریم مادران و همسران شهدا در شهرستان‌های ورامین و فیروزکوه

تکریم مادران و همسران شهدا در شهرستان‌های ورامین و فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آزمان کادری با اشاره به جایگاه این شهرستان در دفاع از انقلاب و کشور گفت: ورامین افتخار دارد که ۷۶۰ شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

او افزود: از مجموع شهدای شهرستان، حدود ۳۱۴ مادر مکرم شهدا و ۲۰۰ همسر معظم شهدا در قید حیات هستند و بنیاد شهید وظیفه دارد در طول سال، خدمتگزاری و رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا را با افتخار انجام دهد.

کادری تأکید کرد که خانواده‌های شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و تکریم این خانواده‌ها وظیفه‌ای ارزشمند و دائمی برای بنیاد شهید محسوب می‌شود.

همچنین مدیران شهرستان فیروزکوه هم در دیدار با مادران ۴ شهید این شهرستان در ۸ سال دفاع مقدس ۴۸۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده که مادران ۲۴ نفر از این شهدا در قید حیات هستند.