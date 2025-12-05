پخش زنده
سرشماری سالیانه قوچ و میش ارمنی در بوکان انجام شد و بررسیها نشان میدهد جمعیت این گونه ارزشمند در زیستگاههای شهرستان در شرایط مطلوب قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره محیطزیست بوکان از اجرای سرشماری سالیانه قوچ و میش ارمنی در زیستگاههای اصلی این شهرستان خبر داد. این برنامه با حضور فرمانده یگان حفاظت، رئیس و کارشناسان حیاتوحش استان، کارکنان اداره محیطزیست شهرستان و جمعی از دوستداران محیطزیست برگزار شد.
آوات بازیار، رئیس اداره محیطزیست بوکان، اظهار کرد: در این سرشماری، تمامی زیستگاههای مهم شهرستان مورد پایش قرار گرفت و نتایج بهدستآمده نشان میدهد جمعیت اینگونه ارزشمند در منطقه شکار ممنوع «بهی فیضاللهبیگی» در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
وی افزود: سرشماری پستانداران حیاتوحش در شهرستان بوکان بهصورت ماهانه و فصلی انجام میشود تا اطلاعات دقیق و بهروز از وضعیت گونهها و جمعیت آنها در اختیار کارشناسان قرار گیرد.
بازیار در پایان با اشاره به اهمیت قوچ و میش ارمنی گفت: این گونه از زیرگونههای گوسفند وحشی به شمار میرود که به دو گروه شرقی موسوم به اوریال و غربی معروف به ارمنی تقسیم میشود. جنس نر «قوچ» و جنس ماده «میش» نام دارد و طول عمر آنها بین ۱۰ تا ۱۳ سال است.
زیستگاه اصلی این گونه مناطق کوهستانی و تپهماهور از شمالغرب کشور تا رشتهکوههای زاگرس و بخشهایی از جنوب ایران است.