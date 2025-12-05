پخش زنده
آزمون تخصصی ورودی دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز همزمان با سراسر کشور در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این دوره، بیش از ۲۰ هزار داوطلب در ۲۶ حوزه امتحانی در سطح کشور به رقابت پرداختند.
در استان کردستان، هنرستان شهید نمکی سنندج بهعنوان حوزه برگزاری آزمون تعیین شده بود.
مسئول عضویابی، گزینش و استخدام لشگر ۲۸ پیاده کردستان اظهار کرد: در این دوره از آزمون ۲۰۰ داوطلب از سراسر استان شرکت داشتند که نتایج آن اوایل دی ماه اعلام میشود.
سرهنگ حسین محمدی افزود: پذیرفتهشدگان این آزمون به مرحله بعدی راه پیدا میکنند.
وی ادامه داد: سهم قبولی استان کردستان از این آزمون، امسال نیز مانند سال گذشته ۳۵ نفر است.