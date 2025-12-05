تأکید ائمه جمعه تهران بر فرهنگ ضدآمریکایی و نقد منصفانه در روز دانشجو

در خطبه‌های نماز جمعه استان تهران، ائمه جمعه با اشاره به روز دانشجو، فرهنگ ضدآمریکایی و روحیه نقد منصفانه را از ویژگی‌های جنبش دانشجویی دانستند و بر ضرورت زیست عفیفانه و آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات تأکید کردند.