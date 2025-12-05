پخش زنده
در خطبههای نماز جمعه استان تهران، ائمه جمعه با اشاره به روز دانشجو، فرهنگ ضدآمریکایی و روحیه نقد منصفانه را از ویژگیهای جنبش دانشجویی دانستند و بر ضرورت زیست عفیفانه و آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ائمه جمعه استان تهران با گرامیداشت روز دانشجو، داشتن فرهنگ ضد آمریکایی و نقد منصفانه را از ویژگیهای جنبش دانشجویی برشمردند ضرورت زیست عفیفانه و آمادگی نیروهای مسلح برای برخورد با هرگونه شرارت دشمن از دیگر محورهای سخنان ائمه جمعه استان تهران بود.