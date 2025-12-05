پخش زنده
در ادامه سیاستهای سختگیرانه اسلامآباد علیه مهاجران فاقد مدارک، ارائه خدمات اساسی به مهاجران غیرقانونی بویژه اتباع افغانستان متوقف شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، مقامات در پایتخت و چهار منطقه همجوار آن از جمله شهرهای «راولپندی»، «اتک»، «مری» و «هری پور» ارائه خدمات اساسی از جمله برق و سایر امکانات عمومی به مهاجران غیرقانونی بویژه اتباع افغانستان را متوقف کرده است و این افراد همچنین حق اشتغال، اجاره یا تملک خانه و مغازه را نیز از دست دادهاند.
پایگاه خبری «تریبون اکسپرس» طی گزارشی با اعلام تسریع و تشدید فرایند اخراج پناهجویان افغانستانی از این کشور نوشت: فرآیند مسدودسازی سیمکارتهای تلفن همراه مهاجران فاقد مدارک آغاز شده و نیروهای امنیتی تاکنون طی یک سرشماری خانه به خانه، اطلاعات بیش از ۲۵ هزار خانوار افغان را ثبت کردهاند.
این موضوع در نشست «گروه کاری مشترک اتباع خارجی بدون مدرک» در اسلامآباد بررسی شد؛ جلسهای با حضور مقامهای امنیتی و اداری مناطق مختلف که در آن بر تسریع روند بازگشت مهاجران و برخورد قانونی با مالکان املاکی که به اتباع فاقد مدرک اجاره دادهاند تاکید کردند.
«علی ناصر رضوی» رئیس پلیس اسلامآباد نیز با اشاره به گسترش اسکان غیرقانونی، خواستار اقدامات قاطع برای برچیدن محلهای تجمع مهاجران بدون مدرک و برخورد با افرادی شد که از مدارک جعلی برای دریافت خدمات پزشکی یا کارت هویت استفاده میکنند.
مجموع این اقدامات در حالی صورت میگیرد در یک سال گذشته روند اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان به طور محسوسی تشدید شده و دولت اعلام کرده است، اجرای مقررات جدید با سرعت و نظارت بیشتری ادامه خواهد یافت.