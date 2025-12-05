پخش زنده
رئیس اداره محیط زیست بوکان از سر شماری سالیانه قوچ ومیش ارمنی در زیستگاههای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آوات بازیارگفت: این سرشماری با حضور فرمانده یگان ورئیس وکارشناسان اداره حیاتوحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، کارکنان اداره محیط زیست شهرستان و جمعی از دوستدارن محیط زیست در زیستگاههای اصلی بوکان برگزار گردید.
بازیار افزود: در این برنامه تمامی زیستگاههای مهم این شهرستان تحت پوشش قرار گرفت که نتایج آن نشان از جمعیت مطلوب این گونه در منطقه شکار ممنوع بهی فیض الله بیگی بوکان را نشان میدهد. بازیارافزود: سر شماری پستانداران حیات وحش در این شهرستان در طول سال به صورت ماهانه وفصلی انجام میگیرد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان بوکان در پایان افزود: قوچ میش ارمنی گروهی از زیر گونههای گوسفند وحشی است که به دو گروه شرقی که به اوریال وگروه غربی به ارمنی معروف است تقسیم میگردد؛ که جنس نر قوچ وجنس ماده میش نامیده میشود و طول عمری بین ۱۰ تا ۱۳ سال دارند، که در مناطق کوهستانی وتپه ماهور از شمال غرب تا رشته کوههای زاگرس وجنوب ایران پراکندگی دارد.