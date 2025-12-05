سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به نظرم ما بازی را خوب شروع کردیم و توانستیم روند مسابقه را کنترل کنیم و بازی دست‌مان بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوسمار ویرا، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پس از دیدار برابر استقلال در شهرآورد ۱۰۶ پایتخت، اظهار داشت: به نظرم ما بازی را خوب شروع کردیم و توانستیم روند مسابقه را کنترل کنیم و بازی دست‌مان بود، اما وقتی کمی زمان گذشت بازیکنان به این دلیل که سریع ضربه زدند، نتوانستیم از موقعیت‌ها استفاده کنیم. استقلال هم روش بازی‌اش را بلد است و توانست چند ضدحمله به ما بزند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم استقلال پرس سنگینی در زمین ما اجرا کرد و همین مسئله باعث شد نتوانیم در بخش‌هایی از زمین، از جمله سمت چپ، پیشروی لازم را داشته باشیم. در دقایق پایانی چند بار از همان سمت توسط میلاد محمدی و دیگر بازیکنان به موقعیت رسیدیم، اما بهره لازم را نبردیم.

سرمربی پرسپولیس با ابراز تأسف از اینکه تیمش نتوانسته بازی هجومی مورد انتظار هواداران را ارائه کند، گفت: از هواداران عذرخواهی می‌کنم؛ نتوانستیم خواسته آنها را به‌طور کامل برآورده کنیم. استقلال امروز در فاز دفاعی عملکرد قابل توجهی داشت. با توجه به شرایط جدول، برد در این دیدار می‌توانست اهمیت زیادی برای ما داشته باشد. تلاش ما همیشه بر ارائه فوتبال روی زمین و بازی‌سازی است و مالکیت توپ نیز عمدتاً در اختیار ما بود، اما نتیجه مطلوب حاصل نشد.

اوسمار درباره عملکرد مدافعان کناری و احتمال تغییر یا جذب بازیکن در این پست‌ها در نیم‌فصل، افزود: در گذشته حضور بازیکنانی مانند دانیال اسماعیل‌فر و عبدالکریم حسن کمک بزرگی برای تیم بود، اما الزاماً به این معنا نیست که اکنون دچار مشکل اساسی در این پست‌ها هستیم. میلاد محمدی مأموریت داشت بیشتر در حمله حضور داشته باشد، در حالی که اوریه باید با تمرکز بر عقب زمین و بازی‌سازی عمل می‌کرد. دلیل خاصی برای ایجاد تغییر در این دو جایگاه نمی‌بینم.

وی در واکنش به طرح موضوع اتلاف وقت از سوی برخی بازیکنان استقلال، گفت: هر تیم سبک بازی مخصوص خودش را دارد و من مورد خاصی از اتلاف وقت مشاهده نکردم. حتی در مقاطع مختلف، شروع مجدد‌های سریع انجام دادند و چند خطر نیز روی دروازه ما ایجاد شد.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه تیمش نسبت به اندازه مالکیت توپ محافظه‌کار ظاهر شده است، افزود: آمار نشان می‌دهد کنترل بازی بیشتر دست ما بوده است. ترجیح من همواره فوتبال رو به جلو است. این مسابقه در خانه ما برگزار نمی‌شد و با سفر و شرایط میزبانی متفاوت مواجه بودیم. این سومین بازی ما در این بازه است و از ۹ امتیاز ممکن، ۷ امتیاز کسب کردیم. تلاش ما این است که در هر دیدار شرایط بهتری ارائه دهیم. می‌خواهم بگویم کل ایران خانه پرسپولیس است، ولی فقط ورزشگاهی که امروز در آن بودیم خانه ما نیست.

اوسمارگفت: ما همیشه پلن «ب» داریم، اما امروز پلن اول ما درست کار می‌کرد. فقط شاید ضربه آخر درست از آب درنیامد. هر زمانی هم که نزدیک محوطه می‌شدیم هفت، هشت بازیکن حریف داخل محوطه بودند و این کار ما را سخت‌تر می‌کرد. در فوتبال باید از سانتیمتر‌ها استفاده کنید ولی نتوانستیم این کار را انجام دهیم.