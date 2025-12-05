به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به گفته حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس حکومت انگلیس و بی بی سی به عنوان بازوی تبلیغاتی آن، همیشه از اهداف صهیونیسم و منافع اسرائیل حمایت کرده اند و به ویژه در دو سال اخیر و پس از عملیات توفان الاقصی، حمایت بی بی سی از اسرائیل، خشم مردم صلح طلب در انگلیس را برانگیخته است و خیابان های اطراف ساختمان بی بی سی به صحنه اعتراض صلح طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان علیه بی بی سی مبدل شد.

در حالی که رسانه های اروپایی اعلام می کنند چهار کشور ایرلند، هلند، اسپانیا و اسلوونی، به علت اخراج نشدن رژیم صهیونی از جشنواره "یورو ویژن"، این جشنواره را امسال تحریم می کنند، حمایت بی‌بی‌سی از حضور اسرائیل در این جشنواره، انتقاد شماری از قشرهای مختلف مردم و برخی نمایندگان مستقل مجلس انگلیس را برانگیخته است.

شماری از نمایندگان مجلس انگلیس در واکنش به حمایت بی‌بی‌سی از تصمیم یورو ویژن، خواستار تحریم این رویداد شدند، بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای اعلام کرد: "ما از تصمیم مشترک اعضای اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی حمایت می‌کنیم." عدنان حسین، نماینده مستقل مجلس با اشاره به بیانیه بی‌بی‌سی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار تحریم یورو ویژن شد.

زارا سلطانا، یکی دیگر از نمایندگان مستقل مجلس انگلیس نوشت: "بی‌بی‌سی باید از ایرلند، اسپانیا، هلند و اسلواکی در تحریم یورو ویژن پیروی کند، ما نمی‌توانیم روابط عادی خود را با دولت آپارتاید نسل‌کش اسرائیل ادامه دهیم".