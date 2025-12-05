به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ بر اساس آخرین داده‌ها و تحلیل‌های هواشناسی، پیش‌بینی می‌شود وضعیت آسمان استان در روز‌های آتی غالباً به شکل قسمتی ابری باشد. در بعضی ساعات، افزایش تراکم ابر‌ها و وزش باد خفیف دور از انتظار نیست.

با توجه به ورود یک سامانه ناپایدار جوی از بعدازظهر یکشنبه شانزدهم آذر ماه به منطقه، شرایط ناپایدار در رحمن نیا افزود: سطح استان تقویت خواهد شد. این وضعیت با افزایش پوشش ابر، بالا رفتن سرعت وزش باد و احتمال رخداد بارش‌های نقطه‌ای همراه است.

وی ادامه داد: تداوم فعالیت این سامانه ناپایدار تا انتهای هفته آتی پیش‌بینی می‌شود. توصیه می‌شود هم‌استانی‌های گرامی در طول این مدت به اطلاعیه‌ها و هشدار‌های سازمان هواشناسی توجه ویژه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین از روند صعودی دما در روز‌های پیش رو خبر داد و خاطرنشان کرد: برآورد می‌شود دما با شیب ملایمی افزایش پیدا کند.