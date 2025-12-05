به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از نیویورک، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ در پایان جلسه‌ای دو ساعته از هیئت دولت آمریکا گفت: «ما نمی‌خواهیم آن‌ها در کشور ما باشند.» او این جمله را پنج بار درباره حدود ۲۶۰ هزار آمریکایی سومالیایی‌تبار تکرار کرد و افزود: «بگذارید به جایی که آمده‌اند برگردند و همان‌جا را درست کنند.» این اظهارات با تشویق و تأیید اعضای کابینه همراه شد.

این گزارش افزود: ترامپ با این سخنان، سطح حملات زبانی علیه مهاجران را به مرحله جدیدی رسانده است؛ از توصیف مکزیکی‌ها به «تبهکاران و متجاوزان» در کارزار انتخاباتی 10 سال پیش تا استفاده از تعابیری که یادآور اظهارات آدولف هیتلر است و توهین به ۵۴ کشور آفریقایی، او همچنین گفت: سومالیایی‌ها «از جهنم آمده‌اند»، «هیچ کمکی نمی‌کنند» و «کشورشان بوی تعفن می‌دهد» و حتی نماینده کنگره، ایلهان عمر، را «آشغال» توصیف کرد.

در ادامه آمده است، این سخنان در شرایطی ایراد شد که دولت ترامپ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی را با شدت بیشتری دنبال می‌کند؛ از تلاش برای لغو حق تولد شهروندی گرفته تا مسدود کردن درخواست‌های مهاجرت از ۱۹ کشور مشمول ممنوعیت سفر، با وجود این، طبق نظرسنجی AP-NORC، تأیید عملکرد ترامپ در حوزه مهاجرت نیز در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.

این گزارش اضافه کرد، واکنش‌ها به این اظهارات از مینیاپولیس تا موگادیشو گسترده بود، یک شهروند سومالیایی گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم رئیس‌جمهوری آمریکا، آن هم در دوره دوم، چنین سخنان تندی بگوید.» ایلهان عمر، نماینده دموکرات کنگره، نیز این «وسواس» ترامپ نسبت به خود و جامعه سومالیایی‌تبار را «آزاردهنده و بیمارگونه» خواند.

در ادامه نوشته شده است که تحلیلگران می‌گویند، ترامپ با «عادی‌سازی» چنین ادبیاتی مرزهای گفتمان عمومی را جابه‌جا کرده است، پژوهشی گسترده نشان می‌دهد او نخستین رئیس‌جمهور مدرن آمریکاست که نگاهش به مهاجرت منفی‌تر از میانگین حزب جمهوری‌خواه است.

این گزارش افزود: در سطح جهانی نیز رهبران راست‌گرای افراطی در اروپا از لحن ترامپ الهام گرفته‌اند، هرچند برخی کشورها مانند فرانسه اظهاراتی مشابه را برای افراد عادی غیرقانونی می‌دانند، کارشناسان هشدار داده‌اند که سخنان ترامپ «آستانه خطرناک جدیدی» در زمینه اظهارات نژادپرستانه ایجاد می‌کند.

آسوشیتدپرس در پایان نوشت، ترامپ با بی‌اعتنایی به واکنش‌ها گفت برای او «درست بودن سیاسی» اهمیتی ندارد و افزود «من نمی‌خواهم آن‌ها اینجا باشند.»