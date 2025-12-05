به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از آغاز قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، شبیه‌سازی رایانه‌ای سایت اوپتا نشان می‌دهد تیم ملی ایران تنها ۰.۲ درصد شانس قهرمانی در این مسابقه را دارد و در رتبه ۳۲ بین ۴۳ تیم حاضر قرار گرفته است. در این پیش‌بینی، اسپانیا با ۱۷ درصد بالاترین شانس را برای کسب عنوان قهرمانی دارد و در میان تیم‌های آسیایی، ژاپن با ۰.۹ درصد بهترین موقعیت را تصاحب کرده است.

در صدر این رده بندی اسپانیا قرار دارد که بعد از قهرمانی در یورو ۲۰۲۴ به دنبال قهرمانی در جام جهانی است. لاروخا شش بازی از هفت بازی خود را در ۹۰ دقیقه برد و تنها برای حذف آلمان میزبان در مرحله یک چهارم نهایی به وقت اضافه نیاز داشت. آنها در این مسابقه ۱۵ گل به ثمر رساندند؛ چهار گل بیشتر از هر تیم دیگری.