به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: کارشناسان پایش و آزمایشگاه اداره کل طی پایش از واحد تولید فولاد در شهرک صنعتی فرادنبه و واحد‌های تولید آهک در شهرک صنعتی سفید دشت سیستم‌های غبار گیر را مورد بازرسی و نمونه برداری قراردادند.

کریمی افزود: واحد‌هایی که خروجی آنها در حد استاندارد زیست محیطی نباشد تذکر داده می‌شود.