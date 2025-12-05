پخش زنده
امروز: -
واحدهای صنعتی تولید کننده گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری کنترل و پایش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: کارشناسان پایش و آزمایشگاه اداره کل طی پایش از واحد تولید فولاد در شهرک صنعتی فرادنبه و واحدهای تولید آهک در شهرک صنعتی سفید دشت سیستمهای غبار گیر را مورد بازرسی و نمونه برداری قراردادند.
کریمی افزود: واحدهایی که خروجی آنها در حد استاندارد زیست محیطی نباشد تذکر داده میشود.