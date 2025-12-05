به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از دیدار برابر پرسپولیس در شهرآورد ۱۰۶ پایتخت، اظهار داشت: حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم. در نیمه اول دو تیم مساوی بودند و نیمه دوم را قویتر شروع کردیم و مالکیت و حفظ توپ را در اختیار داشتیم. فرصت‌های خوبی در نیمه دوم ایجاد کردیم. برای ۸ بازیکن ما امروز اولین دربی بود و این برای آنها یک چالش بود.

وی ادامه داد: مونیر در حد امکان خوب بود؛ زیرا او بازیکن مهمی برای ماست و مهم بود که بازی کند و برای بالانس نگه داشتن تیم، لازم بود بازی کند. ما قضیه او را مخفی نگه داشتیم، چراکه مصدومیت او دو تا سه هفته طول می‌کشید، اما ما او را چند روزه آماده کردیم. تیم حریف هم گیج شده بود که چه کسی بازی می‌کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: ما بازیکنان کم‌تجربه داریم و نیاز دارند بازی کنند. به بازیکنانم به خاطر ذهنیتی که دارند، اعتقاد و اعتماد دارم، حالا می‌خواهند ۱۸ ساله باشند یا ۱۹ ساله. ما امروز مقابل یک تیم خوب بازی کردیم و بازیکنان ما باتجربه‌تر بازی کردند. هدف اصلی ما این بود که بازی را ببریم، اما وقتی در خانه حریف نمی‌برید، حداقل نباید ببازید.

ساپینتو در واکنش به پرسش مربوط به کمبود گل در دربی و اینکه آیا استقلال به تساوی رضایت داده بود، افزود: مسئله گل‌نزدن فقط مربوط به یک تیم نیست و ریشه آن به اشتباهات فردی برمی‌گردد. سعید سحرخیزان فرصت بسیار خوبی ساخت، اما دروازه‌بان حریف با عکس‌العملی عالی مانع گل شد. در زمین یک تیم به دنبال گل‌زنی است و تیم مقابل برای دفاع تلاش می‌کند. هر دو تیم نمایش باکیفیتی داشتند و همین جزئیات ریز است که نتیجه را تعیین می‌کند؛ خطای کوچک هر بازیکن می‌تواند جریان بازی را علیه او تغییر دهد.

وی ادامه داد: استقلال همیشه برای برد وارد زمین می‌شود و شادی کامل زمانی است که سه امتیاز به دست بیاید. با این وجود، تیم ما در صدر جدول قرار دارد و این پرسپولیس است که باید نگرانی داشته باشد. از شروع دشوار فصل گرفته تا کیفیت زمین‌ها و نبود امکان آمادگی مناسب در فیفادی به دلیل حضور هشت بازیکن در تیم‌های ملی کار ما سخت‌تر بود. استقلال همچنان نیاز به پیشرفت دارد و باید زمان کافی در اختیار داشته باشیم تا روی برنامه دوم تیم نیز تمرین کنیم.

سرمربی استقلال گفت: این موضوع که تیمم خلاف نیمه اول دلخوش به اشتباهات حریف بود و برنامه خاصی نداشت می‌پذیرم و از آن رضایت ندارم. اورونوف بازیکن توانمندی است، اما در حالیکه در دقایق پایانی عملکرد مثبتی داشت، در حدود ۴۰ دقیقه از نیمه دوم نتوانست نمایش قابل‌توجهی ارائه دهد. استقلال در زمین رقیب بازی می‌کرد و پرسپولیس نیز از بازیکنان باکیفیتی بهره می‌برد. در چنین شرایطی، مهم‌ترین مسئله این است که مقابل تیم میزبان شکست نخورید.