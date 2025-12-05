به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حامدی افزود: پس از بررسی دقیق آثار پرشماری که به این رویداد ارسال شد، تعدادی از شاعران در بخش‌های «کتاب ترکی»، «تک‌اثر ترکی»، «ترانه ترکی»، «کتاب فارسی»، «تک‌اثر فارسی» و «ترانه فارسی» به مرحله نهایی راه یافتند.

وی ادامه داد: این انتخاب‌ها برگرفته از آرای هیات گزینش اولیه و با رعایت موازین ادبی و محتوایی جایزه صورت گرفته است.

حامدی با بیان اینکه در بخش «کتاب ترکی»، چهار اثر از شاعران استان‌های زنجان، اردبیل و آذربایجان غربی به مرحله نهایی راه پیدا کردند، گفت: در بخش «ترانه ترکی»، ۱۰ شاعر از استان‌های زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی انتخاب شدند؛ همچنین بخش «تک‌اثر ترکی» با حضور بیست شاعر از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، بیشترین تعداد راه‌یافته در بخش‌های ترکی را به خود اختصاص داده است.

دبیر علمی سومین دوره جایزه ملی غزل ادامه داد: در بخش‌های فارسی‌زبان، در شاخه «کتاب فارسی»، بر اساس آرای داوران، ۱۰ اثر از شاعران استان‌های مرکزی، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان، تهران، فارس و گیلان و در بخش «تک‌اثر فارسی» ۶۹ شاعر از نقاط مختلف کشور، به مرحله نهایی راه یافتند.

وی افزود: شاعرانی از استان‌های اصفهان، زنجان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، سمنان، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، همدان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، قم، آذربایجان غربی، اردبیل، هرمزگان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و قزوین در این فهرست قرار دارند.

حامدی در ادامه به بخش ترانه فارسی اشاره کرد و گفت: در بخش «ترانه فارسی» شاعرانی از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، کرمان، کرمانشاه، مرکزی، لرستان، خوزستان، سمنان، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی به بخش نهایی راه یافتند که این حضور رنگین و متنوع، جایگاه قالبِ شورانگیز ترانه را در بین شاعران کشور نشان می‌دهد.

وی ضمن ابراز خوشحالی از حضور پررنگ بانوان ایرانی در این رویداد ادبی افزود: در میان راه‌یافتگان نهایی همه بخش‌ها، بانوانِ شاعر، حضوری چشمگیر و قابل تقدیر دارند.

حامدی در پایان گفت: مرحله نهایی داوری توسط استادان برجسته و شاعران توانمند و نام‌آشنای کشور انجام می‌شود و برگزیدگان نهایی هر بخش در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد و جزئیات بیشتر از طریق پایگاه رسمی این رویداد به نشانی festivalzanjan.ir در دسترس است.