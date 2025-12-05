پخش زنده
در حالی که دولت ونزوئلا این روزها درگیر مقابله با تحریمهای بینالمللی است، جریان اپوزیسیون خارجنشین این کشور با حمایت دولتهای غربی قصد دارد روز شنبه (۷ دسامبر) در ۲۴ کشور جهان تجمعاتی را به بهانه حمایت از ماریا کورینا ماچادو برگزار کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، به نقل از منابع خبری، حزب ونته ونزوئلا (Vente Venezuela) وابسته به جریان مخالف دولت، با صدور فراخوانی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که هواداران این حزب قصد دارند چهار روز پیش از مراسم اعطای جایزه صلح نوبل به ماچادو در نروژ، تجمعاتی را سازماندهی کنند.
این جریان سیاسی با طرح ادعاهایی علیه دولت قانونی نیکولاس مادورو، شعار این تجمعات را "راهپیمایی برای صلح و آزادی" نامیده و مدعی شده است که جایزه نوبل نماد «مقاومت» است؛ جایزهای که کاراکاس و بسیاری از تحلیلگران مستقل آن را ابزاری سیاسی در دست کشورهای غربی برای فشار بر دولتهای مستقل میدانند.
بر اساس اعلام حزب ماچادو، کانون اصلی این تجمعات در کشورهای غربی و همسو با سیاستهای آمریکا خواهد بود، در اسپانیا، هواداران اپوزیسیون در ۲۰ شهر از جمله مادرید و بارسلونا تجمع خواهند کرد، همچنین شهرهایی در آمریکا، کلمبیا، پرو، آرژانتین و کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، آلمان و انگلیس میزبان این تجمعات خواهند بود و نکته قابل تأمل این است که این فراخوان شامل داخل خاک ونزوئلا نمیشود.
کمیته نوبل نروژ تأیید کرده است، ماچادو برای دریافت جایزه به اسلو سفر خواهد کرد، با این حال، یورگن واتنه فریدنس، رئیس این کمیته، در اظهاراتی همسو با تبلیغات اپوزیسیون، مدعی نگرانیهای امنیتی برای سفر وی شده و اتهاماتی را متوجه دولت کاراکاس کرده است.
این چهره غربگرای اپوزیسیون پیشتر در مصاحبهای مدعی شده بود تا زمانی که کشور آزاد نشود (به تعبیر وی)، از ونزوئلا خارج نخواهد شد؛ ادعایی که اکنون با سفر احتمالی وی به نروژ در هالهای از ابهام قرار گرفته است.اپوزیسیون ونزوئلا تلاش دارد با کمپین تبلیغاتی "نوبل مال ماست"، از ظرفیت این جایزه غربی برای بازسازی چهره سیاسی خود استفاده کند.