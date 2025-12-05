پخش زنده
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس از کیفیت بازی شهرآورد ۱۰۶ راضی نبود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی پورعلی گنجی، پس از پایان بازی دربی و تساوی بدون گل مقابل استقلال، گفت: هر وقت توانستیم در ورزشگاه آزادی با حضور ۸۰ هزار هوادار به میدان برویم، اسم آن بازی دربی است.
وی افزود: دربی همیشه حساس بوده است و نیمه اول خیلی خوب بودیم، موقعیتهای خوبی داشتیم و موقعیتهای آنها به دلیل ریسک و بالا رفتن ما بود.
پورعلی گنجی گفت: ما برای ۳ امتیاز آمده بودیم و میتوانستیم پیروز شویم، اما متاسفانه نتیجه طور دیگری رقم خورد.