به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی پورعلی گنجی، پس از پایان بازی دربی و تساوی بدون گل مقابل استقلال، گفت: هر وقت توانستیم در ورزشگاه آزادی با حضور ۸۰ هزار هوادار به میدان برویم، اسم آن بازی دربی است.

وی افزود: دربی همیشه حساس بوده است و نیمه اول خیلی خوب بودیم، موقعیت‌های خوبی داشتیم و موقعیت‌های آنها به دلیل ریسک و بالا رفتن ما بود.

پورعلی گنجی گفت: ما برای ۳ امتیاز آمده بودیم و می‌توانستیم پیروز شویم، اما متاسفانه نتیجه طور دیگری رقم خورد.