به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ برتر بسکتبال بانوان امروز جمعه (١٤ آذر) با برگزاری دیدار‌های هفته هشتم نیم فصل نخست پیگیری شد.

در آغاز دیدار‌های این هفته، آکادمی بسکتبال نیکا مقابل ستاد گاز پنجمین شکست خود را متحمل شد. حدیثه قسمتی از تیم ستاد گاز با ۲ امتیاز، ۱۸ ریباند، ۵ توپ ربایی،۴ پاس گل و کارایی ۲۲ تاثیر زیادی در کسب دومین پیروزی تیمش داشت.

کاسپین هم در این هفته مقابل آبادانی‌ها تن به شکست داد تا از حیث تعداد برد در عدد ٣ بماند. آیدا گل محمدی از تیم نفت با ۱۲ امتیاز، ۸ ریباند، ۵ توپ ربایی، ۴ پاس گل و کارایی ۲۰ بهترین بازیکن زمین بود.

آکادمی بسکتبال سحر بعد از شکست هفته گذشته برابر استقلال، موفق شد در این هفته برابر گروه بهمن حریف فینال خود در فصل گذشته صاحب برتری شود.

شمیم نوری از تیم آکادمی بسکتبال سحر با ۴ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۹ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن زمین بود.

تیم استقلال هم دیگر برنده این هفته از مسابقات بود، این تیم برد این هفته خود را با تحمیل هفتمین باخت به فرآور سبز شریف به دست آورد. مهسا کرانی بهترین بازیکن استقلال و زمین بود که ۱۷ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ پاس گل، ۴ توپ ربایی و کارایی ۲۷ در کارنامه داشت.

نتایج دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر بانوان به این شرح است:

آکادمی بسکتبال نیکا ٤٢ - ستاد گاز تهران ٥٠

کاسپین تهران ٤٨ - نفت آبادان ٥٥

آکادمی بسکتبال سحر ٦٩ - گروه بهمن ٥١

فرآور سبز شریف ٣٥ - استقلال ١٠٤