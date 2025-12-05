به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و مس رفسنجان عصر امروز در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم رفتند که در پایان ملوانی‌ها با نتیجه دو بر یک میهمان خود را شکست دادند.

گل‌های این دیدار را محمد علی نژاد در دقیقه ۲۲ و علیرضا رمضانی در دقیقه ۶۲ برای ملوان به ثمر رساندند.