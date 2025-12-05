به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور فردا (۱۵ آذر) با برگزاری پنج دیدار وارد هفته ششم می‌شود.

حساس‌ترین دیدار این هفته در اصفهان برگزار خواهد شد، جایی که سپاهان و سایپا نبرد دو تیم بدون باخت بالای جدول را برگزار می‌کنند. سایپا که هفته گذشته از استراحت سپاهان بهره برد و با پیروزی برابر هپکو اختلافی دو امتیازی ایجاد کرد، در اصفهان به دنبال ادامه روند موفقیت‌های خود خواهد بود. سپاهان نیز که تا به حال نتیجه‌ای جز پیروزی کسب نکرده، تلاش می‌کند یکی از اعداد صفر مقابل نام سایپا در جدول را پاک کند.

مس کرمان که تنها دو امتیاز با صدر جدول فاصله دارد، در گچساران به مصاف تیم بدون امتیاز اصغر نوروزنژاد خواهد رفت. کرمانی‌ها، که نیم‌نگاهی به نتیجه دیدار حساس این هفته در اصفهان دارند، در پی ادامه روند خوب خود هستند و نفت و گاز نیز به دنبال خروج از بحران است.

هپکو اراک نیز برای کسب اولین امتیاز خود در سی و هشتمین دوره لیگ، در اراک از استقلال کازرون رده چهارمی میزبانی می‌کند. استقلال که ۸ امتیاز دارد، تنها به دلیل تفاضل گل کمتر پایین‌تر از سپاهان و مس در جدول قرار گرفته است.

سنگ آهن بافق که هفته گذشته اولین برد خود را کسب کرد، در مصاف با دیگر تیم پیروز هفته پنجم، نیروی زمینی سبزوار، پا به میدان می‌گذارد و به دنبال تداوم موفقیت‌هایش است. نیروی زمینی با دو پیروزی و ۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده‌بندی قرار دارد.

در آخرین دیدار این هفته، سپاهان نوین و پرواز هوانیروز که هر دو هفته پنجم را با شکست به پایان رسانده‌اند، از ساعت ۱۸:۳۰ در اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.

برنامه بازی‌های هفته ششم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:

شنبه ۱۵ آذر - ساعت ۱۶:۰۰

سپاهان - سایپا

نفت و گاز گچساران - مس کرمان

هپکو اراک - استقلال کازرون

سنگ آهن بافق - نیروی زمینی سبزوار

شنبه ۱۵ آذر - ساعت ۱۸:۳۰

سپاهان نوین - پرواز هوانیروز