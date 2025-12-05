پخش زنده
مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: خون شهدا ملتها را بیدار کرده و فلسطین، لبنان، یمن و عراق با ایثار شهیدان به صحنه آمدند و در برابر سازش و تسلیم ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین یادواره ۱۵۲ شهید شهرکهای اکباتان، آپادانا، شهید فکوری با حضور قشرهای مختلف مردم، برخی خانوادههای شهدا، فرماندهان و مسئولان در مجموعه ورزشی پاس، در شهرک اکباتان برگزار شد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنانی در این مراسم با بیان اینکه خون شهدا رمز بقای انقلاب اسلامی است و هر شهید با ایثار خود ملت را به مسیر هدایت و بیداری سوق میدهد، گفت: شهید جامعه را بیدار میکند، آگاهی میدهد و انقلاب را زنده نگه میدارد.
سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی افزود: دشمنان انقلاب از آغاز پیروزی تاکنون تلاش کردهاند به کشور ما صدمه بزنند، اما ملت ایران با حضور در همه عرصهها این نقشهها را ناکام گذاشته است.
وی گفت: جنگ اصلی همان جبههای است که انبیای الهی برای آن آمدند تا بشر را در مسیر حق قرار دهند و شهدا در این میدان پیروز شدند.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه بیان کرد: خون شهدا ملتها را بیدار کرده است، فلسطین، لبنان، یمن و عراق با ایثار شهیدان به صحنه آمدند و در برابر سازش و تسلیم ایستادند.
سردار نقدی گفت: قیامهای مردمی از شرق تا غرب عالم نشان میدهد مسیر شهدا ادامه دارد و یاد آنان باید نسل به نسل زنده نگه داشته شود. این وعده الهی است که تحمل سختیها و ادامه راه شهدا پیروزیهای بزرگتر را برای امت اسلام به همراه خواهد داشت.