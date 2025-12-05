پخش زنده
تصادف دو نیسان در محور قرهآغاج – میاندوآب عصر امروز حادثهای مرگبار رقم زد و پنج کشته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در حادثهای دلخراش که عصر امروز در جاده سرچم میاندوآب رخ داد، برخورد شدید دو دستگاه نیسان وانت منجر به جانباختن پنج نفر شد.
رئیس اورژانس آذربایجانغربی با اعلام این خبر گفت: این حادثه در محور قرهآغاج – میاندوآب و در مسیر کارخانه شن و ماسه رخ داده و بلافاصله به مرکز پیام ۱۱۵ گزارش شده است.
فرزین رضازاده افزود: بر اثر شدت برخورد و وقوع آتشسوزی گسترده پس از تصادف، هر پنج سرنشین خودروها در محل جان خود را از دست دادند.
به گفته وی، تیم اورژانس بهسرعت با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد، اما به دلیل شدت حادثه، امکان ارائه خدمات درمانی وجود نداشت.
رئیس اورژانس استان با ابراز تأسف از این سانحه تلخ، بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقتهای خطرناک در جادههای برونشهری تأکید کرد.