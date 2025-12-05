شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کاهش بی سابقه حجم آب در پشت سدهای تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست صرفه جویی مصرف آب از عموم شهروندان تبریزی این شرکت در ساعات ظهر روز شنبه مورخه ۱۴۰۴/۹/۱۵ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابانهای ارتش جنوبی، طالقانی، شریعتی جنوبی، بارون آواک، آزادی (حد فاصل تقاطع ارتش تا شریعتی)، پاستور، صائب، ۱۷ شهریور، لالهزار، قطران جنوبی، امیر کبیر و کار پیشه میباشد.
بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.