پرونده چهل و هشتمین دوره مسابقات جودو قهرمانی کشورمان، با قهرمانی تیم خراسان رضوی و شناخت نفرات برتر بسته شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جودو قهرمانی کشورمان ۱۳ و ۱۴ آذر به میزبانی سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

روز دوم این مسابقات با رقابت جودوکاها در سه وزن امروز جمعه برگزار شد که نفرات برتر مشخص شدند. رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی جودو ایران که در سالن حضور داشت قرار است برترین‌های این مسابقات را به اردوی تیم ملی دعوت کند.

در پایان این رقابت‌ها تیم خراسان رضوی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم‌های تهران و لرستان هم دوم و سوم شدند. ابوالفضل پرویزی هم جام اخلاق را از آن خود کرد.

نفرات برتر این دوره از مسابقات به شرح زیر است:

وزن ۹۰ - کیلوگرم (۳۲ جودوکا حضور داشتند)

۱ - امیر عباس چوپان - تهران

۲ - ابوالفضل پرویزی باران - البرز

۳ - ابوالفضل محبی - قم

۳- رائین منصوری - لرستان

وزن ۱۰۰- کیلوگرم (۲۹ جودوکا حضور داشتند)

۱- علیرضا نیک سرشت - خراسان رضوی

۲ - محمدحسین یاقوتی نوروزی - خراسان رضوی

۳ - رضا عزیزی - لرستان

۳ - حافظ ایزانلو - خراسان شمالی

وزن ۱۰۰ + کیلوگرم (۲۵ جودوکا حضور داشتند)

۱- وحید نوری - تهران

۲ - امیرعباس موحد - لرستان

۳ - محمدمهدی امیری - توابع تهران

۳ - محمدپوریا بنائیان تلکی - خراسان رضوی

در رقابت‌های روز نخست که پنجشنبه برگزار شد نیز نفرات زیر در اوزان مختلف صاحب عناوین اول تا سوم شدند:

وزن ۶۰ - کیلوگرم (۳۶ جودوکارحضور داشتند)

۱ - امیرعباس رحیمی - خراسان رضوی

۲ - محمدحسین زاده غیاث آبادی - فارس

۳ - محمدمهدی خدری - بوشهر

۳ - امیرمحمد پیروزی - خراسان شمالی

وزن ۶۶- کیلوگرم (۳۵ جودوکا حضور داشتند)

۱- کیوان مهدی زاده - تهران

۲- رضا رمضانی - آذربایجان شرقی

۳- محسن محسن پور - مازندران

۳- یونس شعبانی باداتلو - خراسان شمالی

وزن ۷۳- کیلوگرم (۳۶ جودوکا حضور داشتند)

۱- قاسم نوری زاده - لرستان

۲ - ابوالفضل بهرآبادی - مازندران

۳- سجاد حسین زاده - فارس

۳- امیرحسین ولی زاده - خراسان شمالی

وزن ۸۱- کیلوگرم (۳۷ جودوکا حضور داشتند)

۱- الیاس پرهیزگار - خراسان رضوی

۲- محمد عباس نژاد - لرستان

۳- مهدی عباس زاده - اصفهان

۳- امیرحسین عزیزی خور - گلستان