تیم فوتسال فولاد هرمزگان در شهرآورد هرمزگان مقابل تیم پالایش نفت بندرعباس به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال کشور عصر امروز تیم فولاد هرمزگان مقابل پالایش نفت بندرعباس ۲ بر یک صاحب برتری شد.

بهزاد عظمی و امیرحسین تقوی برای فولاد هرمزگان و امیررضا خون جهان برای پالایش نفت بندرعباس گلزنی کردند.

بدین ترتیب هر دو نماینده هرمزگان با کسب ۲۴ امتیاز در جایگاه هفتم و هشتم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال کشور قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید؛ تساوی ارزشمند فولاد هرمزگان مقابل صدرنشین لیگ برتر فوتسال