تجلیل وزیر علوم از تنها مدالآور آسیایی ایران در دوچرخهسواری بانوان
به مناسبت روز دانشجو و در مراسمی که در دانشگاه تبریز برگزار شد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ریحانه خاتونی داریان ملیپوش دوچرخهسواری بانوان این دانشگاه تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ریحانه خاتونی داریان دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز است و در رشتههای دوچرخهسواری و سهگانه (تریاتلون) فعالیت دارد. وی طی سالهای اخیر افتخارات متعدد آسیایی و بینالمللی کسب کرده است.
سوابق و عناوین ورزشی خاتونی داریان:
عضویت ۱۰ ساله در تیم ملی دوچرخهسواری بانوان
عضویت در تیم ملی ورزشهای سهگانه (تریاتلون)
کسب مقام سوم تایم تریل تیمی قهرمانی آسیا
نخستین مدال تاریخ دوچرخهسواری بانوان ایران در این رشته
قهرمانی در تور بینالمللی سریلانکا
اولین نفر منتخب ایران برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان بلژیک
کسب مقام پنجم اومنیوم پیست در مسابقات بینالمللی کره جنوبی
عضویت در تیم ملی تریاتلون ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی عربستان ۲۰۲۵