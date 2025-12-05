تجلیل وزیر علوم از تنها مدال‌آور آسیایی ایران در دوچرخه‌سواری بانوان

به مناسبت روز دانشجو و در مراسمی که در دانشگاه تبریز برگزار شد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از ریحانه خاتونی داریان ملی‌پوش دوچرخه‌سواری بانوان این دانشگاه تجلیل کرد.