بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان، تمامی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مدارس دولتی و غیردولتی استان تا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان اعلام کرد: تمامی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مدارس دولتی و غیردولتی استان تا دوشنبه ۱۷ آذر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل است و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. در پی افزایش نگرانی‌ها از شیوع آنفلوانزا و برای پیشگیری از گسترش بیشتر این بیماری، مسئولان استان در جلسه ستاد مدیریت بحران تصمیم گرفتند مدارس را سه روز دیگر یعنی از شنبه تا دوشنبه (۱۵ تا ۱۷ آذر) تعطیل اعلام کنند.