به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، واحدیان گفت:برای کاهش و روان‌سازی ترافیک در شهر، طرحی مبتنی بر اسناد جامع ترافیک شهری آغاز شده است، این طرح بر اتصال معابر شمالی به جنوبی مانند بلوار حافظ و خیابان شهدای ۱۲ محرم به کمربندی ۱۵ خرداد متمرکز است.

به گفته وی: همچنین تکمیل ارتباطات شرقی-غربی از طریق امتداد بلوار امیرکبیر در دستور کار قرار دارد تا موازی با بلوار خواجه نصیر عمل کند.

واحدیان عنوان کرد: این امتداد از بلوار ولیعصر جنوبی آغاز شده و قرار است بلوار امیرکبیر تا خیابان شهدای ۱۲ محرم و سپس تا بلوار حافظ جنوبی ادامه داشته باشد.

شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: این پروژه شامل بازگشایی انتهای خیابان ۱۲ محرم و امتداد بلوار امیرکبیر است که مجموعاً طولی بالغ بر دو کیلومتر با عرض معبر ۳۶ متر را در بر می‌گیرد.

به گفته وی اعتبار اولیه در نظر گرفته شده برای این عملیات، شامل خاکبرداری، مخلوط‌ریزی، بیس‌ریزی، احداث جوی و جدول و تأمین روشنایی با مبلغی حدود ۶۰ میلیارد تومان است.