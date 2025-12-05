به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۷۲ هزار هکتار از اراضی آبی استان به سامانه نوین آبیاری از جمله تیپ و نواری مجهز شده است.

غلامرضا ذاکری افزود: امسال ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه سامانه‌های نوین مصوب شده که تاکنون تنها ۱۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

با توجه به افزایش قیمت لوله، اتصالات، تجهیزات فیلتراسیون و شیرآلات، میانگین هزینه هر هکتار بین یک میلیارد و۸۰۰ تا ۲ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

به گفته وی برای هر هکتار آبیاری تیپ یک میلیارد ریال و سیستم بارانی ۷۰۰ میلیون کمک بلاعوض دولتی اختصاص یافته است.