رادین زینالی در کنیا طلایی شد
رادین زینالی تکواندوکار آذربایجانشرقی در مسابقات تکواندو امیدهای جهان به مدال طلا دست یافت.
رادین زینالی تکواندوکار شایسته آذربایجانشرقی در وزن ۷۴- کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان خود عنوان قهرمانی و مدال طلای این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.
نتایج مبارزات رادین:
دور نخست
زینالی ۲ – گوگوبردیژ (گرجستان) صفر
راند اول: ۵–۰ رادین
راند دوم: ۷–۰ رادین
مرحله یک هشتم
زینالی ۲ – بکاسیل (قزاقستان) صفر
راند اول: ۸–۵ رادین
راند دوم: ۹–۲ رادین
مرحله یکچهارم
زینالی ۲ – خوان آنتونیو رودریگز (اسپانیا) صفر
راند اول: ۹–۴ رادین
راند دوم: ۱۰–۱۷ رادین
برنده نهایی: رادین زینالی در دو راند
مرحله نیمهنهایی
زینالی ۲ – ویکتور رودریگز (آمریکا) ۱
راند اول: ۷–۷ (برنده آمریکا)
راند دوم: ۸–۱ رادین
راند سوم: ۱۴–۱ رادین
مبارزه فینال
زینالی ۲ – عمر فَرکان (ترکیه) ۱
راند اول: ۴–۴ (برنده رادین)
راند دوم: ۴–۳ برنده ترکیه
راند سوم: ۲–۰ رادین