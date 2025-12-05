تعطیلی مدارس مازندران تا یک شنبه
مدارس مازندران در همه مقاطع تحصیلی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، استانداری مازندران اعلام کرد به منظور حفظ سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره شیوع آنفلوآنزا، تمامی کلاسهای مدارس در همه مقاطع تحصیلی در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
در پی افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و با هدف رعایت حال دانشآموزان و پیشگیری از گسترش بیماری، جلسه مدیریت بحران استانداری مازندران تشکیل و مقرر شد تمامی کلاسهای مدارس در سطح استان، از ابتدایی تا متوسطه و هنرستانها، در روزهای شنبه و یکشنبه به شکل غیرحضوری و آنلاین برگزار شود.
این اقدام به منظور حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از ادامه زنجیره انتقال بیماری اتخاذ شده و مسئولان آموزش و پرورش استان تأکید کردند که زیرساختهای لازم برای آموزش مجازی در دسترس دانشآموزان و معلمان قرار خواهد گرفت.