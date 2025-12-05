به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدعلیزاده گفت:به کشاورزان گندم آبی کار توصیه می‌شود جهت افزایش تولید محصول گندم آبی از کارنده تراسیم استفاده کنند.

وی افزود:از مزایای این دستگاه فاصله کشت ۱۲.۵ سانتی، عمق یکسان و انجام چندین عملیات کشت که باعث می شود تراکتور کمتر به زمین نفوذ پیدا کند و زمین کمتر کوبیده شود.

وی گفت:از دیگر مزایای این دستگاه کارنده برای محصولات آبی می‌توان به مصرف سوخت کمتر، کشت دقیق که باعث عملکرد بیشتر محصول تولیدی و کاهش بذر مصرفی می شود اشاره کرد.