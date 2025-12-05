به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان سراب و هیئت ورزش‌های همگانی همایش بزرگ پیاده‌روی و طبیعت‌گردی خانوادگی با حضور گسترده مردم و علاقمندان به فعالیت‌های ورزشی و محیط‌زیستی برگزار شد.

این برنامه با حضور بیش از ۸۰۰ نفر از روستای اسبقران آغاز و تا محل پرورش ماهی در نزدیکی منطقه میره کوه ادامه یافت.

گفتنی است این همایش با هدف ترویج سبک زندگی سالم، افزایش نشاط اجتماعی و توسعه ورزش همگانی اجرا شد و با استقبال بسیار خوب شرکت‌کنندگان همراه بود و همگی به صرف صبحانه میهمان شدند.