مراسم قرعهکشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در واشنگتن آمریکا برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه هفتم با بلژیک، مصر و نیوزیلند هم گروه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار و تیم ملی کشورمان از سید دوم این رقابتها در گروه هفتم مسابقات یا همان G با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزلند هم گروه شد.
از کشورمان نیز امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی، مهدی محمد نبی، سرپرست تیم ملی و امید جمالی رئیس دپارتمان بینالملل فدراسیون فوتبال در مراسم قرعه کشی حاضر هستند. همچنین مهدی مهدویکیا به دعوت فیفا در این مراسم شرکت کرده است.
براساس قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تیمها حریفان خود در این رقابتها را شناختند که به شرح زیر است.
گروهبندی جام جهانی ۲۰۲۶
گروه A: مکزیک - آفریقای جنوبی - کرهجنوبی - (دانمارک/ مقدونیه/ چک/ ایرلند)
گروه B: کانادا - (ایتالیا/ ایرلند شمالی/ ولز/ بوسنی و هرزگوین) - قطر - سوئیس
گروه C: برزیل - مغرب - هائیتی - اسکاتلند
گروه D: آمریکا - پاراگوئه - استرالیا - (ترکیه/ رومانی/ اسلواکی/ کوزوو)
گروه E: آلمان - کوراسائو - ساحل عاج - اکوادور
گروه F: هلند - ژاپن - (اوکراین/ لهستان/ آلبانی/ سوئد) - تونس
گروه G: بلژیک - مصر - ایران - نیوزیلند
گروه H: اسپانیا - کیپورد - عربستان - اوروگوئه
گروه I: فرانسه - سنگال - نروژ - (عراق/ بولیوی/ سورینام)
گروه J: آرژانتین - الجزایر - اتریش - اردن
گروه K: پرتغال - (کنگو/ جامئیکا/ نیوکالدونیا) - ازبکستان - کلمبیا
گروه L: انگلیس - کرواسی - پاناما - غنا
براساس قرعه کشی دو تیم مکزیک (میزبان) و آفریقای جنوبی از گروه A، دیدار افتتاحیه ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۵) در ورزشگاه آزتک مکزیکو سیتی برگزار میکنند.
برنامه مسابقات تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به این شکل خواهد بود:
۲۵ خرداد
ایران - نیوزیلند
۳۱ خرداد
ایران - بلژیک
۵ تیر
ایران - مصر
محل برگزاری هر یک از دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز ساعت ۲۰ شنبه ۱۵ آذرماه مشخص میشود.
دیدارهای نخست گروه G در روز ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۵ خرداد ۱۴۰۵) در شهرهای لسآنجلس و سیاتل برگزار خواهد شد. دومین بازیهای این گروه در روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در ونکوور کانادا و لسآنجلس خواهد بود و سومین بازی گروه در روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر ۱۴۰۵) در سیاتل و ونکوور کانادا به انجام میرسد.
در صورتی که تیم ملی ایران بهعنوان تیم دوم گروه G راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شود، روز ۱۲ تیر در ورزشگاه دالاس مقابل تیم دوم گروه D صفآرایی خواهد کرد. آمریکا، استرالیا و پاراگوئه در گروه D جای دارند و تیم امیر قلعهنویی پتانسیل غلبه بر تیم دوم این گروه را خواهد داشت.
همچنین در صورت صدرنشینی ایران در گروه G، ملیپوشان کشورمان در روز ۱۰ تیر با یکی از تیمهای سوم گروههای گروههای C، E، F، H و I بازی میکنند.
از هر گروه دو تیم به صورت مستقیم صعود میکنند تا به همراه ۸ تیم برتر گروههای ۱۲ گانه ۳۲ تیم مرحله بعد را تشکیل دهند.