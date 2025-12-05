تجلیل وزیر علوم از والیبالیست پرافتخار تبریزی
در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تبریز پویا آریاخواه والیبالیست جوان و پرافتخار تبریزی از سوی وزیر علوم و استاندار آذربایجانشرقی مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در مراسم روز دانشجو که با حضور سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی، محمدتقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز و جمعی از دانشجویان دانشگاههای استان در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد از پویا آریاخواه ملیپوش جوان و پرافتخار والیبال کشور تجلیل بهعمل آمد.
پویا آریاخواه دانشجوی دانشگاه تبریز و عضو تیم ملی والیبال ایران طی سالهای اخیر موفق به کسب افتخارات مهمی در عرصههای آسیایی و جهانی شده است.
مهمترین افتخارات پویا آریاخواه:
کسب مقام اول مسابقات آسیایی کاوا (آسیا میانه) همراه تیم ملی نوجوانان در قرقیزستان – ۲۰۲۳
قهرمانی مسابقات دانشآموزان جهان در صربستان – ۲۰۲۴
انتخاب بهعنوان بهترین بازیکن مسابقات دانشآموزان جهان
قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی – ۲۰۲۴
انتخاب بهعنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات جوانان آسیا
انتخاب بهعنوان پدیده لیگ برتر والیبال کشور در سال ۱۴۰۳
دعوت به تیم ملی بزرگسالان و حضور در لیگ ملتهای جهان بهعنوان جوانترین بازیکن ۱۸ ساله
قهرمانی مسابقات جوانان جهان در چین – ۲۰۲۵
قهرمانی مسابقات کشورهای همبستگی اسلامی در عربستان – ۲۰۲۵
عضو تیم لیگ برتری صنعتگران امید
عضو تیمملی دانشجویان کشور