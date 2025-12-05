در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تبریز پویا آریاخواه والیبالیست جوان و پرافتخار تبریزی از سوی وزیر علوم و استاندار آذربایجان‌شرقی مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در مراسم روز دانشجو که با حضور سیمایی‌ صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی، محمدتقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز و جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های استان در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد از پویا آریاخواه ملی‌پوش جوان و پرافتخار والیبال کشور تجلیل به‌عمل آمد.

پویا آریاخواه دانشجوی دانشگاه تبریز و عضو تیم ملی والیبال ایران طی سال‌های اخیر موفق به کسب افتخارات مهمی در عرصه‌های آسیایی و جهانی شده است.

مهم‌ترین افتخارات پویا آریاخواه:

کسب مقام اول مسابقات آسیایی کاوا (آسیا میانه) همراه تیم ملی نوجوانان در قرقیزستان – ۲۰۲۳

قهرمانی مسابقات دانش‌آموزان جهان در صربستان – ۲۰۲۴

انتخاب به‌عنوان بهترین بازیکن مسابقات دانش‌آموزان جهان

قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی – ۲۰۲۴

انتخاب به‌عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات جوانان آسیا

انتخاب به‌عنوان پدیده لیگ برتر والیبال کشور در سال ۱۴۰۳

دعوت به تیم ملی بزرگسالان و حضور در لیگ ملت‌های جهان به‌عنوان جوان‌ترین بازیکن ۱۸ ساله

قهرمانی مسابقات جوانان جهان در چین – ۲۰۲۵

قهرمانی مسابقات کشور‌های همبستگی اسلامی در عربستان – ۲۰۲۵

عضو تیم لیگ برتری صنعتگران امید

عضو تیم‌ملی دانشجویان کشور