شنبه و یکشنبه مدارس و دانشگاههای آبادان و خرمشهر در روزهای شنبه و یکشنبه غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اطلاعیه مهم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان
به اطلاع شهروندان گرامی میرساند:
با توجه به افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، همچنین تشدید غلظت آلایندهها صنعتی و تردد و حملونقل خودروهای درونشهری و پیش بینی پایداری شرایط جوی و احتمال افزایش غلظت آلایندهها و به منظور قطع زنجیره بیماری آنفولانزا کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ شد.
۱-در روز شنبه و یکشنبه، پانزدهم و شانزدهم آذرماه ۱۴۰۴، کلیه مراکز آموزشی و دانشگاههای شهرستانهای استان به غیر از شهرستانهای ایذه، صیدون، باغملک، دزپارت، لالی، اندیکا بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است. از شهروندان محترم، بهویژه گروههای حساس، درخواست میشود توصیههای بهداشتی و خودمراقبتی را با دقت رعایت کنند.
۲-کلیه دستگاههای اجرایی استان لازم است تا زمان پایان مخاطره نسبت به رعایت و اجرای ممنوعیتها و محدودیتهای زمانی، مکانی و نوعی مطابق مفاد دستورالعمل شرایط اضطرار آلودگی هو (دستورالعمل پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک) ا اقدام کنند.
۳-مقرر شد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و سایر دانشکدههای بهداشتی توصیههای خودمراقبتی برای گروههای حساس و عموم مردم در مواجهه با آلودگی هوا را از طریق صدا و سیما خبرگزاریهای استانی و روابط عمومی استانداری اطلاع رسانی کنند.
۴-کلیه شهرداریهای استان نسبت به توقف فعالیتهای عمرانی همراه با آلودگی هوا نظیر خاکبرداری و خاکریزی در مناطق شهری اقدام نمایند و از طریق پایش مداوم ویژه از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان و ضایعات و لاستیکهای فرسوده جلوگیری نمایند و در صورت وقوع هر گونه آتش سوزی و انتشار دود، نسبت به اطفا و خاموش نمودن آن سریعا اقدام نمایند.
۵- جلوگیری از تردد کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای پلاک شخصی، عمومی و دولتی فاقد برچسب معاینه فنی دارای اعتبار در سطح شهر توسط عوامل راهنمایی و رانندگی همراه با توقف و اعمال قانون.
۶-کلیه شرکتهای توسعه نیشکر مکلف شدند از سوزاندن مزارع خود تا پایان زمان مخاظره جلوگیری نمایند.
۷-کلیه واحدهای صنعتی و واحدهای نفتی در شهرهای استان موظف شدند نسبت به کنترل و جلوگیری از تشدید آلودگی اقدام نمایند.
۸-هر گونه آتش زدن مزارع کشاورزی (شلتوک) در سطح استان ممنوع میباشد. جهاد کشاورزی استان نسبت به نظارت بر مزارع اقدام و در صورت هر گونه آتش سوزی توسط کشاورزان، نسبت به معرفی آنها به مراجع ذیصلاح اقدام کند.