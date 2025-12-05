به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: با توجه به افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، همچنین تشدید غلظت آلاینده‌ها صنعتی و تردد و حمل‌ونقل خودرو‌های درون‌شهری و پیش بینی پایداری شرایط جوی و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و به منظور قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا در روز شنبه و یکشنبه، پانزدهم و شانزدهم آذرماه ۱۴۰۴، کلیه مراکز آموزشی و دانشگاه‌های شهرستان‌های استان به غیر از شهرستان‌های ایذه، صیدون، باغملک، دزپارت، لالی، اندیکا به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

محمد جواد اشرفی افزود :این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانش‌ آموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده

وی خاطر نشان کرد :معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و سایر دانشکده‌های بهداشتی توصیه‌های خودمراقبتی برای گروه‌های حساس و عموم مردم در مواجهه با آلودگی هوا را از طریق صدا و سیمای مرکز خوزستان، خبرگزاری‌های استانی و روابط عمومی استانداری اطلاع رسانی نمایند