به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با پایان عملیات دوبانده‌سازی بخشی از محور ترانزیتی کرمان_چترود_راور در محدوده گردنه خراسانی، این قطعه امروز ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ زیر بار ترافیک رفت.

این مسیر که از نقاط پرتردد و حادثه‌خیز محور شمال استان کرمان به شمار می‌رود، سال‌ها در انتظار تکمیل باند دوم قرار داشت و اکنون با بهره‌برداری از این بخش، ایمنی تردد و روان‌سازی عبور و مرور به شکل قابل‌توجهی بهبود یافته است.

جا دارد از پیگیری های مستمر شهدادنژاد فرماندار راور و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی برای تکمیل این قسمت از جاده تشکر کنیم و به گفته‌ی مسئولان، عملیات دوبانده‌سازی در سایر قطعات محور نیز با جدیت ادامه دارد و ان‌شالله بزودی شاهد دوبانده شدن کامل این مسیر باشیم.