جنگ ۱۲ روزه نقطه عطف پیروزی انقلاب اسلامی
مسئول مرکز اسناد دفاع مقدس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سردار رمضان شریف در هفتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در ساری با بیان اینکه یکی از عرصههای جدی رویارویی جمهوری اسلامی با دشمنانش، حوزه گفتمانی و رسانهای است، گفت: دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف، نظیر توطئهها، طراحی کودتاها، ایجاد ناامنی در مناطق مرزی و حتی جنگ تحمیلی هشت ساله، تلاش کردند انقلاب اسلامی را متوقف کنند.
او افزود: دشمنان نظام اسلامی برای تضعیف انقلاب از همه ابزارهای در اختیار خود مانند رسانهها و عملیات روانی برای ایجاد تردید و ناامنی استفاده کردند.
مسئول مرکز اسناد دفاع مقدس با بیان اینکه جنگ رسانهای اکنون به یکی از مؤثرترین ابزارهای دشمن تبدیل شده است، ادامه داد: دشمنان در جنگ رسانهای تلاش میکنند نهتنها دستاوردهای انقلاب اسلامی را زیر سؤال ببرد، بلکه نقاط ضعف فرضی آن را برجسته، مردم را نسبت به عملکرد نظام بدبین و آنها را از میدان خارج کند.
سردار رمضان شریف جنگ ۱۲ روزه را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: در این جنگ، دشمن با ترور فرماندهان ارشد نظامی تلاش کرد تا ایران را در مقابل خود ببیند، اما مردم ایران با اتحاد و همبستگی نشان دادند دشمن نمیتواند بین مردم و نظام شکاف ایجاد کند.
او افزود: دشمن امیدوار بود با وارد کردن ضربات نظامی و ترورهای هدفمند، بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند، اما مردم ایران هوشمندانه و یکپارچه پشت سر نظام ایستادند.
مسئول مرکز اسناد دفاع مقدس یکی از بزرگترین تهدیدات دشمن در عصر حاضر را استفاده از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی دانست و ادامه داد: از تمام ظرفیتهای موجود در کشور برای تولید محتوای دیجیتال باید استفاده کرد و بسیج در این زمینه نقش مهمی ایفا میکند
شریف گفت: تولید محتوای دیجیتال باید بهگونهای باشد که هم در داخلی و هم در جهان اثرگذار باشد.