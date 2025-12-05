مسئول مرکز اسناد دفاع مقدس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سردار رمضان شریف در هفتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در ساری با بیان اینکه یکی از عرصه‌های جدی رویارویی جمهوری اسلامی با دشمنانش، حوزه گفتمانی و رسانه‌ای است، گفت: دشمنان با استفاده از ابزار‌های مختلف، نظیر توطئه‌ها، طراحی کودتاها، ایجاد ناامنی در مناطق مرزی و حتی جنگ تحمیلی هشت ساله، تلاش کردند انقلاب اسلامی را متوقف کنند.

او افزود: دشمنان نظام اسلامی برای تضعیف انقلاب از همه ابزار‌های در اختیار خود مانند رسانه‌ها و عملیات روانی برای ایجاد تردید و ناامنی استفاده کردند.





مسئول مرکز اسناد دفاع مقدس با بیان اینکه جنگ رسانه‌ای اکنون به یکی از مؤثرترین ابزار‌های دشمن تبدیل شده است، ادامه داد: دشمنان در جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کنند نه‌تنها دستاورد‌های انقلاب اسلامی را زیر سؤال ببرد، بلکه نقاط ضعف فرضی آن را برجسته، مردم را نسبت به عملکرد نظام بدبین و آنها را از میدان خارج کند.





سردار رمضان شریف جنگ ۱۲ روزه را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: در این جنگ، دشمن با ترور فرماندهان ارشد نظامی تلاش کرد تا ایران را در مقابل خود ببیند، اما مردم ایران با اتحاد و همبستگی نشان دادند دشمن نمی‌تواند بین مردم و نظام شکاف ایجاد کند.





او افزود: دشمن امیدوار بود با وارد کردن ضربات نظامی و ترور‌های هدفمند، بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند، اما مردم ایران هوشمندانه و یکپارچه پشت سر نظام ایستادند.





مسئول مرکز اسناد دفاع مقدس یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات دشمن در عصر حاضر را استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دانست و ادامه داد: از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور برای تولید محتوای دیجیتال باید استفاده کرد و بسیج در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کند





شریف گفت: تولید محتوای دیجیتال باید به‌گونه‌ای باشد که هم در داخلی و هم در جهان اثرگذار باشد.