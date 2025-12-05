فرسایش سالانه ۱۵ تن خاک در هر هکتار
متوسط فرسایش سالانه خاک در ایران به ۱۵ تن در هر هکتار میرسد که نتیجه آن ورود رسوبات به منابع آبی و کاهش کیفیت آب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست تخصصی روز جهانی خاک بهشهر، خاک را بستر امنیت غذایی و توسعه پایدار دانست و گفت: فرسایش و آلودگی خاک دو تهدید جدی برای کشور است.
اسدالله تیموری فرسایش ۱۵ تن خاک در هر هکتار را یکی از مشکلات عمده کشور دانست و افزود: نتیجه این فرسایش ورود حجم زیاد رسوبات به منابع آبی و کاهش کیفیت آب است.
او با بیان اینکه کیفیت خاک با امنیت غذایی، پایداری محیط زیست و توسعه پایدار ارتباط دارد، ادامه داد: بخش قابلتوجهی از آلودگی خاک ناشی از ورود پسابهای صنعتی، کشاورزی، پزشکی و فاضلابها است
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: شعار امسال روز جهانی خاک «خاکهای سالم، شهرهای سالم» انتخاب شده است و به عبارتی هیچ شهری با خاک آلوده، محیطزیست سالم نخواهد داشت.
تیموری با بیان اینکه خاک سالم نقش موثری در افزایش تاب آوری در برابر سیلاب و خشکسالی دارد، افزود: آلودگی خاک مستقیماً کیفیت هوا و آب را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
او خاک را سرمایه ملی دانست و بر لزوم اصلاح الگوی کشت، مدیریت صحیح منابع خاک و رعایت اصول فنی در کشاورزی تاکید کرد
این نشست با هدف بررسی تهدیدهای پیشروی خاک، ارائه یافتههای علمی و ترسیم مسیرهای پایدار برای حفاظت از این منبع حیاتی برگزار شد