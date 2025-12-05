نایب قهرمانی آذربایجان شرقی در کشتی سنتی آشیرما

خوی با امتیاز ۱۰۲ فاتح سومین دوره مسابقات کشتی سنتی آشیرما کشور شد و تیم‌های آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب دوم وسوم شدند.