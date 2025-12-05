خوی با امتیاز ۱۰۲ فاتح سومین دوره مسابقات کشتی سنتی آشیرما کشور شد و تیمهای آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب دوم وسوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدرضا احمدزاده رئیس کمیته کشتی سنتی آشیرما کشور در آیین اختتامیه کشتی سنتی آشیرما اظهار کرد:سطح مسابقات عالی بود و ۶۰ ورزشکار از پنج استان در این مسابقات حضور داشتند.
وی خواستار حمایت همه جانبه مسئولین از ورزش ارزشمند کشتی سنتی آشیرما شد و اظهار کرد:ورزش کشتی سنتی آشیرما روح حماسه و کرامت را در جامعه در بین جوانان و مردم تقویت میکند.