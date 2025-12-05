

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه در مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: دشمن با برنامه ۲۰ ساله برای نابودی جمهوری اسلامی حمله کرد، اما با وحدت و انسجام مردم و هدایت‌های رهبری، تمام نقشه‌هایش نقش بر آب شد.

امیر خاموشی با اشاره به تحمیل ۴ جنگ به ایران در یک قرن اخیر، افزود: ایران در جنگ جهانی اول و دوم اشغال شد و بیش از ۱۳ میلیون نفر بر اثر قحطی و گرسنگی جان باختند.

او ادامه داد: در جنگ تحمیلی هشت ساله با وجود حمایت تمام قدرت‌های جهانی از ارتش بعث عراق با تدبیر امامین انقلاب و جانفشانی شهدا یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار نگرفت





او افزود: در این جنگ دشمن به سراغ دانشمندان و نخبگان علمی کشور رفت که نشانه پستی نظام سلطه است.





خاموشی به دلاوری‌های شهید احمد کشوری اشاره کرد و گفت: شهید کشوری اولین داوطلب برای شکستن محاصره و امدادرسانی به مردم پاوه بود که با وجود مشکلات شدید و منطقه پیچیده، استوار و راسخ به دل میدان زد و کار را به نتیجه رساند.





او افزود: روحیه جهادی شهید کشوری آنقدر قوی بود که در یکی از عملیات‌ها، با وجود مجروحیت، از بیمارستان مستقیم به میدان جنگ بازگشت.