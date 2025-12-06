پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلسله از دستگيری شکارچیان غیر مجاز پرندگان و کشف یک قبضه سلاح شکاری در سفیدکوه خرمآباد خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله گفت:یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله یک گروه متخلف زیست محیطی و شکارچی غیرمجاز کبوتران وحشی را همراه یک قبضه اسلحه ساچمهزنی در منطقه ی حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد دستگیر کردند.
علیرضا رحیمی گریران افزود: منطقه سفیدکوه خرمآباد به عنوان یکی از زیستگاههای ارزشمند پرندگان و گونههای جانوری، نیازمند مراقبت ویژه است و هرگونه تخلف در این محدوده با برخورد قانونی و جدی مواجه خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سلسله از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، موضوع را ابه نزدیکترین اداره محیط زیست و یا با شماره تلفن ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا با همکاری مردم و دستگاههای مسئول، امنیت زیستگاهها و آرامش حیاتوحش تضمین شود.