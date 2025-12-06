به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع «نسبت دانشگاه سیاسی با پیشرفت و آینده کشور» با حضور آقایان سید احسان هاشمی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه تهران، محمدرضا مریمی دبیر سابق جنبش عدالت خواه دانشجویی و علی رشیدی مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.

سؤال: آقای هاشمی، اینکه می‌گویند دانشگاه باید سیاسی باشد، خیلی از بزرگان در کشور هم بر این تأکید دارند که دانشگاه باید سیاسی باشد. آیا اختلاف نظری راجع به تعریف سیاسی بودن دانشگاه وجود دارد یا همه متفق هستند بر سیاسی بودن دانشگاه به یک معنی مشخص؟

هاشمی: در رابطه با اینکه دانشگاه باید سیاسی باشد، فکر می‌کنم که همه جهات مدیریتی و فعالین بر این موضوع تأکید دارند. تفاوت آنجایی حاصل می‌شود که تعریف ما از سیاست در دانشگاه متفاوت می‌شود. از دوران اوایل انقلاب، درگیر این موضوع بودیم که تعریف ما از دانشجوی سیاسی چه است و اتفاقاتی که در دانشگاه در سالیان مختلف افتاده، همیشه این دعوا بر سر تعریف این موضوع بوده است. در اینکه دانشگاه باید سیاسی باشد، همه متفق القول هستیم.

سؤال: الان سیاسی است؟

هاشمی: دانشگاه‌های ما سیاسی بوده و سیاسی هم است و سیاسی هم خواهد ماند و این خصلت جامعه ما است. برخلاف کشور‌های دیگر، نه تنها دانشگاه ما بلکه جامعه ما هم سیاسی است. به واسطه اینکه تغییرات اجتماعی و سیاسی به صورت مستقیم تأثیر دارد بخصوص روی زیست دانشجو‌ها در محیط دانشگاه و فعالیت‌های آنها و به اجبار سیاسی می‌شود.

سؤال: تعریف شما از سیاسی بودن چه است؟

هاشمی: تعریف از سیاسی بودن بعنوان مثال به نقاط مختلف یا واکنش به مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، درون و برون دانشگاهی و فضای عمومی سیاسی کشور، این همیشه بوده است.

سؤال: یعنی صرف واکنش است، اینکه واکنش مثبت یا منفی باشد مهم نیست؟

هاشمی: این واکنش از جنس سیاسی است و دانشجو با هر تفکری که دارد، چون فضای دانشجویی ما فضای متکثری است و واکنش همیشه وجود داشته و دانشگاه هیچ وقت به اتفاقات مختلف فضای سیاسی در بیرون و داخل دانشگاه خاموش نبوده است. تفاوت اینجا شکل می‌گیرد که ما به اختلاف می‌خوریم در چگونگی مشارکت سیاسی دانشجوها. در گذشته با نسل‌های گذشته، ما مشارکت دانشجویان را در امر سیاست، در تشکل یابی آنها می‌دیدیم. ولی با نسل امروز دانشگاه، که عموماً دانشجویان ما دانشجویان نسل زد هستند، شکل مشارکت شان متفاوت است. قطعاً می‌توانیم به این موضوع بپردازیم که از تشکل یابی فاصله گرفته‌اند و خیلی از عزیزان این فاصله گرفتن را عدم سیاسی بودن دانشجویان می‌دانند ولی فرم واکنش سیاسی و فعالیت سیاسی دانشجویان امروز با گذشته متفاوت شده است. می‌شود گفت تمام جنبش‌های دانشجویی متشکل و تشکلی الان با افت جمعیت مواجه شده‌اند ولی این به معنای سیاست گریزی دانشجو نیست، دانشجو همچنان آگاه است و به سمت مطالبه گری می‌رود ولی با روش‌های جدیدتر.

سؤال: آقای مریمی، همین که دانشجویان به اتفاق‌های درون و بیرون دانشگاه واکنش نشان دهند، مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، این می‌شود تعریف از سیاسی بودن دانشگاه؟

مریمی: دانشگاه مطلوب را دانشگاه سیاسی، مستقل و متعهد می‌دانم و معتقدم هر کدام از این گزاره‌ها از این جمله که گفتم حذف کنیم، آن دانشگاه دیگر دانشگاه مطلوب نیست.

سؤال: الان همچنین دانشگاهی داریم؟

مریمی: قاعدتاً نه، الان وضعیت فعلی دانشگاه این شکلی نیست و نقد‌های زیادی هم دارم.

سؤال: الان هیچ دانشگاهی نداریم که سیاسی و مستقل و متعهد هم باشد؟

مریمی: متعهد به این معنا که بتواند تربیت کننده انسان متعهد باشد نه صرفاً متخصص.

سؤال: الان دانشگاهی با این مشخصات نداریم؟

مریمی: این که سؤال کلی است که نداریم. ما دانشگاه‌های متعددی در داخل کشور داریم. منظور من دست فرمان کلی آموزش عالی کشور است که باید به این سمت برود. قاعدتاً الان به آن نگاه آرمانی که وجود دارد خیلی عقب هستیم. همینطور که می‌بینیم مثلاً اساتید مختلفی که داخل دانشگاه هستند، دانشجو‌ها و تشکل‌های دانشجویی که هستند، بعضاً دارند رو به افول می‌روند، یعنی اینکه ما از آن حد مطلوب فاصله داریم. من این را گفتم. در رابطه با واژه «مستقل» خیلی تأکید دارم. اینکه دانشگاه مستقل را از دو جهت می‌بینم. یکی از ورطه مبنایی و هویتی و یکی از ورطه سیاسی. دانشگاه مستقل به لحاظ مبنایی و هویتی یعنی ما سال‌ها از زمانی که استعمار دریایی را داشتیم با یک ساخت استعمارگر غربی مواجه بودیم که همواره به دنبال استعمار جهان غیر خودش بوده است. یعنی ما از زمانی که ساخت استعمارگر شکارچیانی را برای شکار انسان‌های آفریقایی ارسال می‌کرد تا زمانی که کشتی‌های مسلمان را غارت می‌کرد، ما با ساخت استعمارگر مواجه بوده‌ایم. از یک جایی به این استعمار سخت، استعمار نرم هم اضافه شد. حالت استعمار نرم به نظر من خیلی از استعمار سخت خیلی خطرناک‌تر است. یعنی دست روی نخبگان و روشنفکران جامعه می‌گذارد و با تغییر نگرشی که در آنها ایجاد می‌کند باعث می‌شود که حد مطلوب و غایت نهایی را هر جامعه‌ای تبدیل شدن به جامعه غربی ببیند. چیزی که امثال هگل و فوکویاما گفته‌اند که مبدأ و پایان تاریخ تجدد غربی است. در داخل کشور ما هم امثال سیدجواد طباطبائی و امثالهم این نگاه را دنبال کرده‌اند و امروز می‌بینیم فلان استاد دانشگاه خیلی علنی بیان می‌کند که نه اتفاقاً ما اگر می‌خواهیم حکمرانی مطلوبی داشته باشیم باید تا حد نهایت تبدیل به همان غربی شویم و همان نگاه که بعضاً خود غربی‌ها هم از این نگاه دست کشیده‌اند. می‌گوید مثلاً آن طبقه محروم و مستضعف جامعه را نباید اجازه دهیم که در کشور ما حاکم شود و امور اداره کشور دست این طبقه بیفتد. این نگاه نشان می‌دهد که ما در ورطه استقلال مبنایی و هویتی دانشگاه ما دچار تزلزل شده که همچنین نگاهی بر دانشگاه ما حاکم است. می‌بینیم یکسری انجمن علمی‌ها می‌آیند از این نگاهی که هست حمایت می‌کنند در صورتی که خیلی واضح ما دانشگاه جمهوری اسلامی که معتقد به قرآن کریم است. آیه قرآن است که عیان بیان می‌شود که اتفاقاً این غایت این است که مستضعفین بر جامعه حاکم شوند. وقتی چنین نگاهی را در دانشگاه می‌بینیم، پس غایت این دانشگاه با آن غایت مطلوبی که داریم خیلی فاصله دارد. در عرایضم عرض کردم که این یک ورطه از استقلال است. یک ورطه استقلال سیاسی است. معتقدم که دانشگاه ما باید فراجناحی باشد. یعنی وقتی می‌گوییم دانشگاه سیاسی نباید به یک نگاه و تفکر خاص متعلق باشد. متأسفانه آن چیزی که امروز در کشور است، این موضوع دچار تزلزل شده است. به واسطه نگاه‌های امنیت زده‌ای که به دانشگاه وجود دارد. البته که من معتقد نیستم ما کلاً باید یک آنارشیو بر دانشگاه ما حاکم باشد و بی قانون باشیم ولی نگاه‌های فراقانونی را باید کنار بگذاریم. وقتی یک عده از بچه‌های انقلابی و عدالتخواه کشور می‌خواهند در یک دانشگاه متشکل شوند و دفتر بگیرند و ما می‌بینیم که با انواع و اقسام بهانه‌ها که مثلاً فلان جناح سیاسی در فلان شهرستان مخصوصاً در شهرستان ها، امکان تأسیس تشکل‌ها را به این بچه‌ها نمی‌دهد یعنی قاعدتاً ما با یک نگاه خاص و نگاه سلبی است و بنا نیست که فراگیر باشد به دانشگاه نگاه می‌کنیم و این به دانشگاه مطلوب و دانشگاه مستقل صدمه وارد می‌کند.

سؤال: معنی سیاسی بودن از نظر شما چه است؟

مریمی: در تبدیل هر جامعه‌ای یکسری آرمان‌ها و نظام ارزشی وجود دارد. آن طبقات مختلف و ارکان مختلف دانشگاه باید بتوانند در دانشگاه سیاسی این نظام فکری و این نظام ارزشی را بعنوان یک سرنخ پایین بیاورند و به خط اصلی جامعه و کشور تبدیل کنند. چون نماینده‌های نخبه جامعه هستند که داخل دانشگاه آمدند. نقش اصلی اینجا است و از این نظر هم است که از استقلال دانشگاه ایران تأکید دارند چرا که بنا نیست این دانشگاه برود و نظام ارزشی دیگری که به دنبال تضعیف این نگاه ارزشی حاکم بر کشور است را بیاورد و تبدیل کند و در داخل کشور اجتماعی اش کند. این نقطه ضعفی است که نه مشخصاً در هیئت علمی‌های ما خیلی بروز دارد و نتایج ناراحت کننده‌ای هم دارد که می‌شود در فواصل بعدی بیشتر راجع به آن صحبت کرد، هم در داخل دانشجویان این اتفاق دارد می‌افتد. یعنی این صحبتی که آقای هاشمی گفتند که امروز مواجه هستیم با دانشجویانی که یکسری مطالباتی دارند ولی چقدر این مطالبات اصالت دارد و چقدر بر آن نظام فکری مبتنی است که بنا است جامعه را جلو ببرد. اگر دانشجو امروز مؤذن جامعه است باید بتواند مسائل اساسی و مهم کشور را استنتاج کند و بر روی آنها تأکید کند ولی اگر این اتفاق نمی‌افتد به نظر دانشگاه سیاسی نیست و دانشجو هم سیاسی نیست.

سؤال: آقای رشیدی، تعریف شما از سیاسی بودن دانشگاه چه است؟

رشیدی: چون ما در این شهر زندگی می‌کنیم، اول که این سؤال و موضوع با بنده مطرح شد، فکر می‌کردم بالاخره رسانه ملی است، مردم عادی می‌گویند که صنم دانشگاه با من و زیست من چه است؟ احساس می‌کنم یک مقدار از این مدخل وارد شویم بهتر است. اساساً دانشگاه یعنی نه صرف مردم، خود دولت، خود دانشجو یک نسبتی با دانشگاه دارند. مثل اینکه همه یک نارضایتی دارند. مردم می‌گویند دانشگاه مسائل من را حل نمی‌کند، گران شده است. چه نسبتی با ما دارد؟ از طرف دیگر می‌گوید من بچه هایم را می‌خواهم به دانشگاه خوب بفرستم ولی خیلی خرج زیادی دارد. این چالش‌های مردم است. از آن طرف دانشجو‌ها دو سه دسته هستند. یک عده می‌گویند ما خیلی حرفه‌ای کار کرده‌ایم. ایران جای کار علمی خفن نیست. ما باید مهاجرت کنیم. یا یکی دیگر که خیلی در کار درس نبوده است، می‌گوید از دانشگاه نمی‌شود نان درآورد. دولت هم سال‌هایی مطرح می‌شد که داریم خیلی اضافه به دانشگاه پول می‌دهیم، عایدی برای ما ندارد. در دوگانه دانشگاه‌های آمریکایی - آلمانی که آمریکایی‌ها دانشگاه‌های خصوصی‌تر هستند می‌گویند ما مثل آنها شویم و حمایت نکنیم. اینها چالش‌هایی است در دانشگاهی که همه نسبت به آن یک همچنین حسی دارند اساساً چه است؟ خیلی جالب است دانشگاهی که همه به آن حسی ندارند اساسا چیست؟ این مطلب را می‌رسانم به فرمایش شما، همین سوال را از غرب بپرسیم. این دانشگاه در ایران نظر کیست؟ پاسخش این است: دانشگاه در ایران خیلی خوب است به دو علت. دانشگاه اهدافی در آن است و تحصیل می‌کنند. این‌ها که خوب‌های شان می‌آیند در اروپا و آمریکا درس می‌خوانند. آن‌هایی که می‌آیند این جا آموزش می‌بینند، اهدافی را دنبال می‌کنند. از طرفی چارچوبی که دنبال می‌کنند این است که تکنولوژی را جلو می‌بریم برای نیاز خودمان. آن مقاله‌ای که در ایران تولید می‌شود به درد ما می‌خورد، به درد شما نمی‌خورد. نکته جالب این است که دانشگاه زمانی متولد می‌شود در جهان مدرن که عملا قرارست بشود ماژول و نهادی که قرارست اهدافی برای نظام سلطه جور کند. می‌گوید در جهان مسلط شود که کاری کند که مجالش نیست. دانشگاهی می‌زنم که مدیران تغییر جهان به نفع من باشند. فکر و افرادی باشند که به نفع من باشند و تسلط را ایجاد کنند. من تسلیحات مهم تری می‌خواهم که دانشمند هسته‌ای برای من یک چیز خوب تولید کند. وقتی با این ادبیات صحبت می‌کنیم، تقریبا می‌شود گفت: ما دانشگاه صنعتی شریف ایران نداریم، دانشگاه صنعتی شریف آمریکا داریم. چون به او کمک می‌کند. در پرانتز بگویم به صورت کلی می‌گویم، ما استنائات به شدت مثبتی داشتیم که واقعا حرکت خوبی شده است و باید به روی آن‌ها کار کنیم. ولی ماجرایی که عرض می‌کنم، تکمیل کنم، آمریکا و اروپا این داستان را ادامه داد و فقط ایران نیست. پسران شیکاگو را همه شنیدیم. تیمی از شیلی بلند می‌شود به دپارتمان اقتصادی دانشگاه شیکاگو چیزی یاد می‌گیرد و برمی گردد شیلی را برمی گرداند به مداری که آمریکا می‌خواهد و دانشگاه اساسا توانسته کشوری را به مدار دیگری برگرداند. در منطقه دانشگاه آمریکایی بغداد و بیروت که برای چی تاسیس شده است؟ که آمریکا از زدن دانشگاه‌ها عایدی می‌برد که عملا به طور کلی تاکید می‌کنم ایران وارد این مدار و این تعریف از این دانشگاه شده و خروجی هاش دارد به طور کلی تامین کننده آن ایده می‌شود. این ایده عملا ایده‌ای است که به معنای سیاسی، هی قوی می‌کند، نظام غربی را و ما خروجی‌های مان. مثال واضح بزنم. دانشجو این جا مهندسی می‌خواند و می‌گوید من بخواهم مهندس شوم، باید بروم آلمان و آمریکا درس بخوانم. در ایران به آن معنا تولیدکننده نشدیم و سیاست‌های کلی که آقا سال‌ها گفتند، ما باید تولیدکننده شویم. این مهندس به درد نمی‌خورد. این جا بیشتر اپراتور می‌خواهیم که نفت استخراج کند و بفروشیم. در مقابل این روایت و تعریفی که از دانشگاه سیاسی که آن‌ها تعریف کردند و در جهان پخش کردند ما محکوم به دانشگاه سیاسی با سنت ایرانی اسلامی خومان هستیم که باید پیدا کنیم. وقتی می‌گوییم سیاسی عموم مردم، در تاکسی بشینیم، سیاسی معادلات قدرت و احزاب، آیا دانشگاه به این معنا سیاسی است؟ قطعا نه ولی این هم داریم، متاسفانه.

سوال: سیاسی مطلوب از نظر شما چیست؟

رشیدی: چون این در ذهن‌ها می‌آید سیاسی می‌شود. این جریان‌های سیاسی که دانشگاه شده محل کارسازی احزاب سیاسی که توان علمی سیاسی ندارد ولی برای حزب خاصی در زمانی که دولت بود، یا نه تشکل‌ها برای این که بتوانند ایده خودشان را جلو ببرند، پادوی سیاسی جایی می‌شوند که این الان خیلی بحث من نیست. دانشگاه سیاسی مطلوب، دو ویژگی جدی دارد. یک آن ایده را بشناسد و اولا باید بتواند افرادی را در آن تربیت کند که جهت گیری جدی سیاسی داشته باشد. یعنی حین تحصیل و بعد آن ماجرای سیاسی را بفهمد و بتواند موضع گیری کند به مسائل اصلی کشور. ناترازی که بسیار صحبت شده است که دانشگاه چقدر روی این مسئله کار کرده است؟ جنگ ۱۲ روزه، تا جنگ شد دانشگاه تعطیل شد. اساسا کسی که از طریق دانشگاه نسبت گیری با آن مسئله بغرنج کشور داشته باشد. اساسا دانشگاه در مدار مسائل کشور نیست، پس افراد غیر سیاسی به این معنا می‌شوند که در آن و لحظه جمهوری اسلامی و ایران نمی‌توانند کمک کنند.

سوال: به نوعی تعریف شان به مسائل داخل و خارج دانشگاه یکی از جنبه‌های اصلی دانشگاه و دانشجویی، منظورتان این است؟

رشیدی: عملا خودش و دانشگاهش را مطرح کند. مثبتش را بگویم. اتفاقی که در هوا فضا کشور رخ داد و در هسته‌ای، مردم این سوال را می‌پرسند که اقتصاد ما را کسی حل نمی‌کند ولی چه موشک‌های خوبی داریم. آن جا نسبت درستی از نهاد یعنی آن جایی که فکر می‌کند و آن جایی که عملا آن جا را تبدیل می‌کند و به تولیدی می‌رساند و آن سیاست بالادستی، شهدا چرا ترور می‌شو؟د دانشمند هسته‌ای و دانشمند هوافضا ترور می‌شود؟ چون ضد ایده غربی عمل می‌کند. این جا تکمیل کنم از دور بعد چطوری است. آن دانشگاهی می‌خواهد مبتذل باشد در ایران. فقط یک عده درسخوان بیایند آن طرف، در کل خیلی دانشگاه خوبی تعریف نکند. برای ایران که سه اتفاق بد می‌افتد.

سوال: جریان اصلی در دانشگاه ما مثال دانشگاه صنعتی شریف که ادعای عجیبی است. دانشگاه شریف ایران برای آمریکا کار می‌کند. منظورتان به نوعی اشاره تان به مهاجرت‌هایی که اتفاق می‌افتد؟

رشیدی: دانشی که تولید می‌شود در چه مداری می‌رود؟ دانشگاه امیرکبیر و شریف دانش به درد چه سیاست‌های کلی می‌خورد؟ یعنی آن مطالعه تو به درد می‌خورد. بمب طراحی می‌شود. از بی دو و آن می‌اندازد و در ساخت آن بمب به درد می‌خورد.

سوال: در داخل استفاده نمی‌شود از آن؟

هاشمی: این هوشمندی از طرف غربی نیست که می‌توانند استفاده کنند. ولی مشکلش از درون ما است که نمی‌توانیم از آن بستر استفاده کنیم.

مریمی: این تعبیر خودم را بگویم، یک تعبیری در نظام آموزش عالی که دانشگاه نباید در اوج باشد، دانشگاه در کشوری است که در آن مستقرست. نه فقط دانشگاه شریف، بیشتر دانشگاه‌های ما و مقالاتی که منتشر می‌شود، برای پاسخ به مسائل داخل کشور نیست. برای پاسخ به مسائل ایران نیست. صرفا در کشور ما هم نیست. این نهاد علم به واسطه سبقه تاریخی باعث شده نظام ژورنال‌های معتبری که دنیا وجود دارند چه مقالاتی را منتشر کرده و چاپ می‌کنند و به چه مقالاتی مجوز می‌دهند و لاجرم مطابق با آن نظام آموزشی که تدبیر شده و چارچوبش ریخته شده عمل کنید. قاعدتا برای مسائل داخلی خودتان عمل کنید.

سوال: دانشجوی سیاسی دانشگاه سیاسی دانشگاهی است که جریان اصلی کلی را بشناسد و اگر فعالیت علمی اتفاق می‌افتد بداند این سمت و سو به نفع مسائل داخل کشور ما باشد نه کشور‌های غربی. درست است؟ یعنی این یک تعریفی از سیاسی بودن دانشگاه است؟

رشیدی: قرار گیری دانشگاه در این نقطه مستلزم توجه است. هم دانشگاه و هم آموزش عالی سیاست گذاری و مجموعه اتفاقاتی که در آن مجموعه قرار گیرد، سنت دانشگاهی خودمان را داشته باشیم که همکاری همه را می‌خواهد.

سوال: دانشگاه ما سیاسی باشد و واکنش هم نشان دهد و در عین حال وابستگی حزبی و جناحی نداشته باشد و سیاست زده هم نباشد، چنین چیزی امکان پذیرست؟

هاشمی: در این صحبت‌ها به چند نکته اشاره شد که دانشگاه باید مستقل باشد و در ادامه می‌گوییم که دانشگاه جمهوری اسلامی، خوب همین تعریف می‌تواند استقلال نهاد علم را از آن بگیرد. چون نهاد علم، نهاد پویایی است و به حکومت ها، دولت‌ها و سیاست مدار‌ها، سیاست گذار‌ها شاید فی ذاته ارتباطی نداشته باشد و نهاد علمی است. وقتی تعریفش می‌کنیم در ساختار‌های بزرگتر سیاسی آن را محدودش می‌کنیم، بعد می‌گوییم کارکردش چیست. بعد می‌آییم جلوتر می‌گوییم نظام ارزش‌ها در دانشگاه، باید بازتعریف شود. همین که به دنبال تعریف نظام ارزش‌ها در محیط دانشگاه و نهاد علم هستیم یعنی داریم آن قید را می‌گذاریم و کسی که زورش بیشترست آن قید را می‌گذارد. پس همین ابتدا استقرار نهاد علم را هدف می‌گیریم. یک کم جلوتر می‌گوییم که اصالت مطالبات دانشجویان ما منطقی نیست و در حد خوبی نیست. این اصالت را چه کسی ترک می‌کند؟ جز دانشجویی که امروز دارد زیست می‌کند در دانشگاه. یک سری اتفاقات مثل انقلاب فرهنگی داشتیم که در زمانی که اجرا می‌شود، مقبولیت عام را داشته در نهاد دانشگاه و نهاد علم. آیا ما بعد از چهل سال که آمدیم جلوتر، هنوز می‌توانیم بر همان تصمیماتی که آن موقع گرفتیم باشیم؟ و آیا نمی‌توانیم پویاتر کنیم و بازتعریفش کنیم؟ ما هیچ وقت سمت این‌ها نرفتیم. همیشه گفتیم یک زمانی تصمیمی گرفته شده و همان را برویم جلو. الان نمی‌توانیم تعریفی داشته باشیم برای دانشگاه سیاسی که چهل سال پیش تعریف کردیم. دانشگاه سیاسی را، با جمعیتی که آن موقع زیست می‌کرده آن جا و متناسب با نسلش بوده است. ولی امروزه ما همچنان با همان تعریف دنبال دانشجوی سیاسی و دانشگاه سیاسی می‌گردیم که این یکی از اشتباهات ماست. نظام تطبیقی که در دانشگاه‌ها اجرا شد و سیاست تطبیقی که همچنان هم اجرا می‌شود با آن استقلال و تعهد و ارزش‌هایی که برای دانشگاه مستقل و یک نهاد علم واقعی تعریف می‌کنیم در تضادست. می‌بینیم که هر دولتی که سرکار می‌آید، بدون تعارف بخواهیم بگوییم سیاست‌های خودش را اعمال می‌کند بر دانشگاه. این دانشگاه چه استقلالی دارد؟ هر دولت چپ و راست، هر دولتی می‌آید رئیس دانشگاه خودش را می‌گذارد. بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های خودش را می‌گذارد و این دانشگاه مستقل نیست و کاملا وابسته به دولت است. این دانشگاه نمی‌تواند دردی را درمان کند. چرا؟ چون که هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ اداری و مالی وابستگی دارد. یک رئیس دانشگاه نمی‌تواند برخلاف رئیس دولت عمل کند، بودجه اش را قطع می‌کند. در دولت‌های مختلف این بودجه اش کم و قاطع می‌شود. سیستی که در حکمرانی نظام آموزش عالی مان طراحی کردیم، این اجازه استقلال را به دانشگاه نمی‌دهد. یک نکته دیگر. دوستان می‌فرمودند در بحث شان. حس می‌کنم ما داریم معلول‌ها را به عنوان علت‌ها بیان می‌کنیم. داریم می‌گوییم که دانشگاه برای حل مسائل درون ایران جواب ندارد. دانشجو از دانشگاه شریف دارد برای آمریکا تعریف می‌شود و این معلول ماست. ما چرا این کار را کردیم؟ که دانشجویان مان آن مدینه فاضله اش مهاجرت کردن است. جز این که نظام حکمرانی که در دانشگاه ایجاد کردیم برای آن کار تعریف نکردیم. نظام اشتغالش را برای او تعریف نکردیم. نظام جذبش را برای او تعریف نکردیم. آینده پژوهشش را برای او به صورت مطلوب تعریف نکردیم. پس او باید بگذارد برود. این که او می‌گذارد می‌رود، مشکل ما نیست. این معلول است. ما باید دنبال علت هاش بگردیم. ما چکار کردیم که این دانشجو از این جا خارج شده و می‌رود، آماری که در رابطه با مهاجرت دانشجویان گفته می‌شود در ۵ سال فکر می‌کنم. اگر اشتباه نگویم من این آمار را، در ۵ سال، ۱۵۰ هزار دانشجو تحصیل کرده مهاجرت می‌کنند. تعداد تخمینی تحصیل کردگانی که سالانه ایران را ترک می‌کنند، بین ۱۵۰ هزار تا ۱۸۰ هزار نفرست. این ۱۵۰ هزار نفری که از ایران خارج می‌شوند برای آن‌ها هزینه شده است.

سوال: آمار کجاست؟

هاشمی: من به شما این منبع هاش را خواهم داد. سورس این آمار، ایران فوکوس و بروکین چالک است.

سوال: استقلالی که ایشان گفتند می‌گویند دانشگاه جمهوری اسلامی، قید جمهوری اسلامی خلاف استقلال دانشگاه می‌دانند؟

هاشمی: این ذات نهاد علمی است. علم همیشه مستقل عمل خواهد کرد. شما نمی‌توانید یا مثلا می‌گویم دانشگاه اصلا جمهوری اسلامی، چون حساسیت برانگیزست. بگذریم. شما نمی‌توانید در دانشگاه شوروی مثلا آب را مولکولش را چیز دیگری بشمرید. همه جای دنیا این هاش دو اوست.